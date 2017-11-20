СМИ: Погибший спасатель из Гомеля привлекался к таким работам впервые 7 20.11.2017, 16:53

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Трагедия, произошедшая на ферме в Буда-Кошелевском районе, потрясла гомельчан.

ЧП, которое произошло 18 ноября на ферме «Морозовичи-Агро» в деревне Бушевка, Буда-Кошелевского района, потрясло гомельчан, пишет gomel.today.

33-летний работник газоспасательной службы химзавода, бывший сотрудник МЧС Кирилл Романов, вместе с коллегами, были направлены на сельхозпредприятие — чистить коровники. Мужчина работал на крыше без страховки, и в один момент конструкция не выдержала и треснула. Кирилл упал с 7-метровой высоты прямо на бетонный пол. Несмотря на первую помощь, которую ему пытались оказать товарищи, а впоследствии и «скорая», Кирилл Погиб.

СМИ сообщили об этом в воскресенье, и ЧП спровоцировало медийную реакцию: несмотря на выходной, официальные лица сделали ряд комментариев.

Так, представитель Следственного комитета Мария Кривоногова сообщила, что по факту гибели рабочего ОАО «Гомельский химический завод» проводится проверка, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Первый зампред Буда-Кошелевского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Людмила Прокопенко сказала, что не знает подробностей инцидента на ферме.

— У меня было другое поручение, я занималась другим вопросом, — сказала Людмила Прокопенко. — Знаю, что химзавод делал на ферме подрядные работы: ставили забор, кто красил, кто мазал. Но это не связано с приездом президента, это плановые работы.

Курирующий охрану труда второй заместитель главы района Александр Ковалев отказался от комментария и бросил трубку.

Издание Гомельского областного исполнительного комитета предложило гомельчанам ознакомиться с комментарием заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Гомельского химического завода Дмитрием Томашенко.

Представитель предприятия, в частности, заявил, что работники предприятия были отправлены на ферму в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка на земле. Издание напоминает, что хозяйство «Морозовичи-Агро» является структурным подразделением Гомельского химзавода, поэтому такие действия — обычная практика.

Дмитрий Томашенко также сообщил, что Кирилл Романов погиб в ходе очистки световых фонарей — проемов на крыше коровника, закрытых поликарбонатными настилами. По его словам, перед работами был произведен инструктаж, в ходе которого все были предупреждены, что наступать, а тем более, ходить по этим поверхностям запрещается.

Кирилл Романов работал на крыше с коллегой-газоспасателем. По словам Дмитрия Томашенко, отправили туда именно их, поскольку эти люди хорошо подготовлены физически и обучены действовать в аварийных ситуациях.

Руководство Гомельского химзавода обещает следить за ходом расследования и оказать семье погибшего всестороннюю поддержку.

Напомним, в воскресенье 19 ноября «Сильным новостям» стало известно, что накануне, в субботу, в деревне Бушевка Буда-Кошелевского района Гомельской области трагически погиб сотрудник газоспасательной службы Гомельского химзавода, бывший сотрудник МЧС, Кирилл Романов.

В рабочее время его с коллегами отправили чистить коровники, Кирилл работал на крыше, конструкция не выдержала, мужчина провалился, упал с 7 метровой высоты на бетонный пол и в результате полученных травм скончался.

Коллеги погибшего и ранее привлекались к таким работам, Кирилл Романов же был отправлен на них впервые.

Как рассказали родственники погибшего, еще в обед он связывался с семьей и присылал фотографии, а уже в 17 часов к ним, с трагической вестью, приехали представители предприятия.

Кириллу было всего 33 года. У него осталось двое маленьких детей — шести и трех лет.

Коллеги, пожелавшие остаться неизвестными, высказывали мнение, что их массово бросили на чистку коровников в связи с предстоящим визитом Лукашенко, впрочем, эту информацию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, а после случившегося в злосчастной деревне глава государства наверняка не появится, даже если изначально такие планы и были.