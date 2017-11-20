Павел Северинец: Официальный Киев должен поставить Лукашенко ультиматум 3 20.11.2017, 19:15

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Павел Северинец

Дело Павла Шаройко шито белыми нитками.

Ситуацию с задержанием журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко и высылкой советника посольства Украины Игоря Скворцова сайту Сharter97.org прокомментировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец:

- Это самая настоящая антиукраинская истерия. Я думаю, что режим Лукашенко выполняет приказ Кремля.

Дело Павла Шаройко сфабриковано топорно и грубо. После того, как летом власти раскручивали «дело патриотов», когда оказалось, что все политзаключенные абсолютно невиновны, не остается никакой веры КГБ.

Все эти заявления о «сети шпионов» шиты белыми нитками и рассыпаются в прах. Официальный Киев, который представляет огромную страну страну с поддержкой европейского сообщества, должен поставить Лукашенко ультиматум. Чаша терпения уже переполнена.

В начале задерживают украинского патриота Павла Гриба. В этом деле не играет роли то, что произошло задержание с разрешения белорусских силовиков, или без их разрешения. Это все равно позор и скандал. Дело Павла Гриба должно было поставить под вопрос все отношения с режимом Лукашенко.

Подобная череда задержаний и дипломатический скандал - это попытка наломать дров и разрушить все отношения. Я не исключаю, что за этим последует какой-нибудь кредит из Москвы. Когда ожидаются какие-то денежные поступления из России - сторожевые псы режима бросаются отрабатывать деньги. Это позорище, ведь на чашу весов поставлены отношения между двумя братскими народами и судьбы людей.