«ДНР» напала на «ЛНР» 8 21.11.2017, 23:03

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В Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков «Уралов» с военными.

Вечером 21 ноября в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков автомобилей «Урал» с военными. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на свои источники.

Фото: Facebook.com/oscesmm

Источники «Новой» подтверждают, что три «Урала», которые появились в первой половине дня, – это спецназ «Витязь» из «ДНР», – говорится в сообщении.

В то же время на канале «Сводки Ополчения» в YouTube появилось видео якобы захода в Луганск большой колонны военной техники.

Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика.

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков отличия захватила центр Луганска, включая административные здания.

По данным «Новой газеты», 20 ноября главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел» Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

Сам Плотницкий заявил, что руководство «МВД ЛНР» является нелегитимным, а Корнет отстранен.

В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.

Блогер Денис Казанский сообщил, что в Луганск введены формирования боевиков «ДНР» и российские военные.