Видеофакт: Сергей Михалок исполнил походную песню Самураев 21.11.2017, 23:35

Лидер Brutto записал акустическую версию песни Самураев времен «Мэйдзи Исин».

Вокалист известной белорусской группы Brutto Сергей Михалок в окружении друзей исполнил походную песню Самураев времен «Мэйдзи Исин».

Видео опубликовано на официальном канале группы на YouTube.

Мэйдзи Исин (Революция Мэйдзи) - комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868-1889 годов, превративший отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира. Являлась переходом от самурайской системы управления в лице сёгуната к прямому императорскому правлению в лице императора Муцухито и его правительства.

С реставрацией Мэйдзи связывается формирование японского национального государства нового времени и японской национальной идентичности. Годы Мэйдзи характеризовались ломкой японского традиционного образа жизни и ускоренным внедрением в стране достижений западной цивилизации. Поэтому реставрацию иногда называют «Революцией Мэйдзи».