Невзоров пожелал приятного аппетита паукам из донбасской банки 9 22.11.2017, 18:36

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Александр Невзоров

Российский публицист пояснил, чем ему нравится переворот в «ЛНР».

В «ЛНР» схлестнулись финансовые грабительские интересы банд; ситуация c переворотом напоминает банку с пауками, пытающимися «сожрать друг друга»; «приятного аппетита!» - это все, что можно им пожелать.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский публицист Александр Невзоров.

«Мне происходящее, конечно, нравится», - признался он.

«Узнав о том, что происходит, я предлагаю избрать тактику блистательного энтомолога Элтрингема. Он первым занялся вопросом способности к выживаемости определенных типов пауков. Он набивал пауками банку и наблюдал, как они жрут друг друга. Но он был необыкновенно воспитанный человек. Каждое утро он подходил к этой банке, разглядывал ее, затем приподнимал шляпу и говорил: «Приятного аппетита!» Я могу сказать то же самое: «Приятного аппетита!» этим паукам из донбасской банки. Пусть они, наконец, сожрут друг друга», - пожелал Невзоров.

«Вы не видите здесь руку Кремля?» - спросил журналист. «Знаете, рука Кремля может быть, но рука Кремля очень часто ползает сама по себе, отпиленная от кремлевского туловища. Она умеет быстро перебирать пальцами и оказываться в совершенно неожиданных местах. Кремль потом говорит, что это вообще не его рука. Мы все знаем, что эта рука была его, но уже отделившаяся от туловища», - ответил публицист.

«Нет, просто надо понимать, что Плотницкий, или Захарченко, или Корнет – это наименования финансовых потоков. На самом деле там схлестнулись финансовые грабительские интересы банд, это бывает. Но повторим: «Приятного аппетита, ребята!»- добавил он.

Корреспондент спросил: может ли в этой банке с пауками возникнуть ситуация, когда она станет пригодной, чтобы ее можно было вернуть в состав Украины? «А вам оно надо?» - вопросом на вопрос ответил Невзоров.

Он заметил, что Украина «получит руины», «разворованный, уничтоженный, выжженный, разграбленный, изнасилованный регион, который теперь на много лет повиснет мертвым камнем».

«Нет уж, пусть он как памятник «русского мира» еще некоторое время постоит. Пусть попросят Украину», - резюмировал он.

Как писал Сharter97.org, в оккупированном Луганске 21 ноября произошел вооруженный мятеж в результате конфликта между главарем «ЛНР» Игорем Плотницким и отстраненным от должности «главы МВД» Игорем Корнетом. В город были введены российские танки и военнослужащие.