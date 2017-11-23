Доверчивые белоруски купились на обещания виртуальных «моряков» 6 23.11.2017, 17:55

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Виртуальные «моряки» лишили двух оршанок сбережений.

На протяжении длительного времени две жительницы этого города, не знакомые и не связанные между собой, активно переписывались в социальных сетях с мужчинами, которые представились моряками дальнего плавания, передает БелТА.

Общение привело к закономерному итогу - дамы влюбились, купившись на ласковые и трогательные письма, комплименты и обещание жениться.

Дошло дело и до подарков. "Любимая, я хочу подарить тебе золотое кольцо. Его привезет мой курьер, так как я еще в море. Он пришлет тебе сообщение со своим счетом и скажет, сколько будет стоить его услуга". Письма примерно такого содержания получили женщины от своих кавалеров и доверчиво перевели через инфокиоск на указанные счета электронных кошельков требуемые суммы.

Обеих, как и следовало ожидать, сразу после проведенной операции дома ждал неприятный сюрприз: суровые моряки удалили свои страницы из социальных сетей.

Напомним, милиция уже неоднократно призывала пользователей социальных сетей быть бдительными при общении в соцсетях с друзьями и знакомыми, и в случае просьбы перевести деньги подумать о возможном мошенничестве.

Тем не менее, как можно убедиться на примере очередных жертв из Орши, многие думают, что лично его это не коснется.