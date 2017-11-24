В Зимбабве вступил в должность новый президент 24.11.2017, 13:50

Эммерсон Мнангагва

Фото: EPA

Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва принес присягу.

В пятницу, 24 ноября, новый лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва принес президентскую присягу, пишет nv.ua.

Торжественная церемония прошла на Национальном стадионе в столице страны Харере.

Как сообщается, посмотреть с трибун на приведение президента к присяге собрались около 60 тысяч человек.

Таким образом бывший вице-президент Мнангагва стал приемником 93-летнего Робарта Мугабе, который безраздельно правил Зимбабве 37 лет.

Напомним, политические изменения в Зимбабве начались после того, как Мугабе уволил Мнангагву, обвинив его в попытке захватить власть.

Вице-президент вынужден был бежать из страны, после чего власть в свои руки взяли военные, которые путем переговоров добились отставки одиозного правителя и назначения его приемника.