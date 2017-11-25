Белорусские врачи бегут из больниц 12 25.11.2017, 8:26

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Скоро белорусов будет некому лечить.

К визиту Александра Лукашенко в районный центр Буда-Кошелево Гомельской готовились хотя и авралом, но всеми силами – мыли крыши, красили фасады.

Наводили порядок и на агропредприятиях, в результате в одном хозяйстве, «Морозовичи-агро», общественные работы закончились трагедией: 33-летний Кирилл Романовский упал с крыши коровника и погиб. Обычно он работал в газоспасательном отряде на Гомельском химзаводе.

Но глава Беларуси о происшествии во время визита, по крайней мере в присутствии журналистов, не упомянул. Одной из главных тем поездки было состояние медицинских учреждений в регионе, пострадавшем от чернобыльской аварии, передает «Белсат».

Лучше не визиты, а увеличение расходов на медицину – советует главе государства физик Юрий Воронежцев, который уже восемь лет в Гомеле лечится от онкологического заболевания.

«Недофинансирование. Крайне низкий уровень по сравнению с европейским – я уже не говорю про американский уровень – финансирования наших медицинских учреждений. То есть у нас есть хорошие специалисты, есть хорошие врачи, но у нас нет денег, чтобы поддерживать высокий уровень», – объясняет проблему мужчина.

По словам Воронежцева, не первый год Гомельской области обещают как минимум десяток новых аппаратов магнитно-резонансной томографии, но их до сих пор только четыре. Отсюда и очереди, которые существуют как на обследовании, так и к узким специалистам.

В прошлом месяце в среднем работник здравоохранения зарабатывал Br 646,5. Почти неизменный и острый дефицит кадров. К примеру, в конце прошлого года в целом в городах работу искали 26 врачей-специалистов, а вот спрос на врачей был в 70 раз выше – не хватало почти 2000 специалистов. Похожая ситуация и с медсестрами, при спросе 2000 тысяч, работу искали только 42 человека. И это проблема не только сферы здравоохранения.

Проблема с людьми во всех пострадавших от Чернобыля районах – глубинная, что подчеркнул и руководитель Гомельщины Владимир Дворник. Была 51 тысяча, а стало 29 тысяч. За 20 лет население Буда-Кошелевского района сократилось наполовину.