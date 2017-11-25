Ученые узнали, как сделать человека умнее 1 25.11.2017, 8:46

2,271

Найдено несколько видов ферментов, от которых непосредственно зависит интеллект.

Ученые считают, что подстегнуть мозговую активность им может помочь большая доза дофамина, являющегося нейромедиатором. Химическое вещество вырабатывается в человеческом мозгу, пишет sundaynews.info.

В ходе исследований ученые отметили, что одна инъекция поможет бороться с болезнью Паркинсона и существенно повысит мозговую деятельность. Исследователи, работающие в Йелльской медицинской школе в Нью-Хейвене, установили, что между активностью гена 1(HAR1) и повышенным содержанием дофамина есть связь.

Эксперты изучили образцы тканей более чем из 10 областей мозга шестерых человек, пяти макак-резусов и такого же количества шимпанзе. Благодаря этому они нашли несколько видов ферментов, от которых непосредственно зависит интеллект.

В случае, если клинические испытания пройдут успешно, у врачей появится возможность корректировать умственные способности, снизить двигательную активность и ликвидировать последствия тремора.