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На сколько подорожает питание в школах и детсадах

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  • 25.11.2017, 8:53
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Фото: tut.by

В Беларуси с 1 декабря поднимут денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования.

Это позволит улучшить качество питания и сделать его более полноценным и сбалансированным, поясняют в Минобразования. Finance.tut.by посмотрел, как с декабря изменятся цены на обеды в школах и детских садах.

С 1 декабря увеличатся денежные нормы расходов на питание на 10% обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.

В таблицах приведены денежные нормы расходов на питание, которые будут действовать с 1 декабря (в скобках — те, которые действуют до 1 декабря).

Источник: tut.by
Источник: tut.by
Источник: tut.by

Напомним, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. До принятия постановления Совмина № 266 родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.


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