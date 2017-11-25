Личный тренер Азаренко может перейти в команду британки Йоханны Конты 1 25.11.2017, 11:14

Фото: tennis.life

Из-за судебной тяжбы по вопросам опекунства над сыном белоруска пропустила половину сезона.

Личный тренер Виктории Азаренко, бывший наставник Марии Шараповой Майкл Джойс может покинуть команду белорусской теннисистки, которая из-за судебной тяжбы по вопросам опекунства над сыном пропустила вторую половину минувшего сезона.

Как пишет Прессбол, Майкл Джойс может стать тренером британской теннисистки Йоханны Конты.

Официального подтверждения ни от одной из сторон пока нет, но журналисты напоминают, что Конта общалась с Джойсом еще во время "Уимблдона".