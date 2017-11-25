Ученые сделали необычное открытие о молниях 25.11.2017, 11:45

Исследование имеет очень большое значение для науки.

Японским физикам удалось обнаружить, что молнии вызывают превращение атомных ядер.

Ранее считалось, что подобное может образоваться только в результате ряда реакций, провоцируемых космическими лучами, пишет Телеграф.

Ядерные реакции ученым удалось зафиксировать во время грозы в Японии зимой текущего года. По мере проведения эксперимента ученные установили, что во время грозы происходят три вида гамма-всплесков. Свечение, наблюдаемое во время молний, являет собой аннигиляцию, то есть реакцию между веществом и антивеществом. Так, по мнению ученых, в атмосфере производятся позитроны, античастицы электронов.

Леонид Бабич, сотрудник Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Саратове, прокомментировал открытие. Он отметил, что наблюдения японских физиков имеют очень большое значение для науки, так как помогли найти еще один источник изотопов в атмосфере Земли. Физик предположил, что подобные процессы могут происходить и на других планетах и заявил, что не исключается возможность того, что российские ученые в скором времени проведут соответствующее исследование.