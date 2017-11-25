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Завтра в Беларуси будет дождливо, но тепло

  • 25.11.2017, 11:53
Фото: belta.by

Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди.

В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер прогнозируется южный, днем - с переходом на западный, умеренный, ночью и утром - порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет плюс 2-8.


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