Завтра в Беларуси будет дождливо, но тепло 25.11.2017, 11:53

Фото: belta.by

Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди.

В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер прогнозируется южный, днем - с переходом на западный, умеренный, ночью и утром - порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет плюс 2-8.