Завтра в Беларуси будет дождливо, но тепло
- 25.11.2017, 11:53
Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября.
Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди.
В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер прогнозируется южный, днем - с переходом на западный, умеренный, ночью и утром - порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет плюс 2-8.