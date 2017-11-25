Василий Шлындиков: Не отдельные указы надо писать - а менять всю систему 6 25.11.2017, 12:08

4,704

Василий Шлындиков

Бизнес-климат в стране не улучшится.

Об этом заявил экс-глава концерна «Амкодор», экономист и реформатор Василий Шлындиков, комментируя декрет Лукашенко №7.

- У нас за все эти годы столько нагородили, столько насоздавали указов, положений, норм и правил, что я, честно говоря, сомневаюсь, что может быть лучше, - высказывает свои опасения belaruspartisan.org экс-глава концерна «Амкодор». – Может, конечно, немного и полегчает, но по большому счету мало что изменится. Слишком большой частокол всевозможных запретительных мер остается. По этой причине я и не рассчитываю на большой эффект от декрета «О развитии предпринимательства».

- Глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин тоже говорит, что впереди – не самые легкие времена: «Никакой радости, впереди - множество задач и проблем. Все только начинается! Малый бизнес, не рассчитывайте, что дорога намазана маслом и мёдом! Чтобы заработать 100$ надо пахать 18 часов в сутки без выходных, легких денег в традиционном бизнесе уже не будет. Надо либо иметь инновационную идею, либо структурироваться в цепочки добавленной стоимости, либо быть гением».

- Да, легких денег точно не будет. Да и вообще я не надеюсь на глобальные перемены в вопросах отношения к бизнесу. Но подождем, посмотрим. Скажу лишь, что в данном случае я очень хотел бы ошибиться…

- Василий Михайлович, но вы же оптимист по натуре!

- Я работал в советское время и постсоветское время. Почему тогда бурно развивался «Амкодор», почему предприятия росли, как на дрожжах? Потому что действительно было время либерализации экономики. А затем мгновенно, еще, кстати, при Кебиче, пошли писать постановления Совмина, начали одно за другим запрещать, вводить лицензирование и прочее.

А уже при Лукашенко все это посыпалось валом! И столько понаписывали этих указов, что работать стало невозможно -- только если обойдешь эти указы. А обойдешь – значит, рискуешь оказаться в тюрьме. Ну сами посмотрите – когда столько представителей экономической элиты страны сидело в тюрьмах? Не вписались в частокол всевозможных требований и запретов!

Еще такой момент – у нас ведь масса всяких контролеров, и каждый из них даже самые либеральные документы, указы и декреты трактует исключительно в свою пользу. А независимых судов у нас нет. И за любой бред, который эти контролеры напишут, предприниматель попадает в тюрьму. Потому что защититься и доказать свою правоту практически невозможно – нет независимых судов.

Поэтому не отдельные указы писать надо, а менять всю систему. Нужны глубокие преобразования.

Более того, чтобы не было всяких наездов со стороны администраций, различных контролирующих организаций, их нужно просто максимально ликвидировать. У нас по всей ре блике сидят чиновники, которые стараются соблюсти все изданные инструкции. А инструкций этих – тьма! И они боятся принять какое-то самостоятельное решение, выполняют все пункты. Это как паутина, которая не дает развиваться ничему живому. Поэтому еще раз говорю: нужно кардинально менять систему!

Но… Давайте вернемся к этому разговору через год. Проанализируем, посмотрим, что произошло, стало ли бизнесу действительно легче, не оказалось ли новых громких уголовных дел в отношении представителей бизнеса, и если я окажусь не прав в своих прогнозах – с меня коньяк…