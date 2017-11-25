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В новом клипе группы OK Go использовали 500 принтеров

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  • 25.11.2017, 12:49

Американская группа OK Go выпустила клип на песню «Obsession».

В видео использовали 567 принтеров, которые были синхронизированы и печатали фон на протяжении всего видео. Клип сняли одним дублем.

По словам создателей клипа, японского агентства SIX, они готовились к съемкам почти два года. Их партнером стала компания Double A, которая производит бумагу. Японцам нужно было создать программу для управления принтерами — так, чтобы они печатали фон в нужное время. Разработка принтов и паттернов также заняла у агентства много времени.

Группа OK Go известна своими необычными клипами. Ранее музыканты выпустили видео, снятое в невесомости, а в другом клипе бесконечно катались на унициклах.


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