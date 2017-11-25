В Литве пока нет явного лидера на смену Дали Грибаускайте 3 25.11.2017, 12:56

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Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах в Литве.

Конституция ограничивает количество президентских сроков.

Хотя выборы состоятся только через полтора года, социологи уже провели первые опросы популярности потенциальных кандидатов. Явного лидера пока нет.

Как показал опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai, наиболее популярны премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и экономист Гитанас Науседа.

Кроме того, в список попали дипломат, бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, председатель Литовского союза крестьян и зеленых предприниматель Рамунас Карбаускис и депутат Ингрида Шимоните.

Сквернялис из Союза крестьян и зеленых популярен среди беднейших слоев населения. Науседу предпочитают богатые и жители больших городов. Матийошайтис обрел популярность, так как сумел оживить хозяйство и улучшить инфраструктуру Каунаса — второго по размеру города страны.

В Литве президент имеет меньшие полномочия, чем во Франции или России, но большие, чем в парламентских республиках типа Германии или Латвии. В частности, президент определяет внешнюю политику страны.