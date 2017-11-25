Пять весомых причин включить в рацион сухофрукты 1 25.11.2017, 13:02

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Сухофрукты — природный натуральный витаминно-минеральный комплекс.

Нехватка витаминов или, скажем, постоянное желание съесть что-нибудь сладкое легко решается включением в рацион сухофруктов. Даже несмотря на их высокую калорийность, этот суперфуд очень полезен, ведь, в отличие от других сладких перекусов, он содержит минимум сахарозы, пишет healthinfo.ua.

Эксперты рассказали о 5 бесспорных причинах раз и навсегда полюбить самые разные сухофрукты.

Польза для пищеварения

Все без исключения сухофрукты способствуют ускорению обмена веществ. Это идеальный продукт для всех, кто заботится о своем весе. Очищение кишечника и регуляция пищеварения — отличительные особенности сушеных фруктов.

Лидер в этой области — чернослив. Его рекомендуют всем, кто страдает от замедленного метаболизма и проблем с желудком. Будьте аккуратны: в больших количествах сушеные сливы действуют как сильное слабительное средство.

Витамины и минералы

Если вы знаете, что в вашем рационе не хватает витаминов и минералов, обязательно ешьте сухофрукты — природные мультивитамины: в процессе высушивания не страдают практически никакие полезные элементы, и каждый фрукт сохраняет все свои уникальные свойства.

Так, например, сладкая курага, сушеные яблоки и груши — богатый источник железа, калия, витаминов А и С, а в экзотическом манго содержится целый комплекс витаминов и антиоксидантов, способствующих улучшению состояния волос и кожи.

Идеальный перекус

Важно с сухофруктами соблюдать меру, ведь в них количество калорий увеличивается в несколько раз (например, 100 граммов свежего винограда «обойдется» вам в 70 килокалорий, а сушеного — уже в 300 килокалорий).

Не все так страшно, если взглянуть на это с другой стороны: в умеренных количествах сухофрукты могут стать отличным перекусом-суперфудом. Финики лучше всяких снэков насыщают организм энергией и увеличивают работоспособность.

Нормализация работы всех систем организма

Сухофруты можно есть для профилактики различных заболеваний. Каждый вид сухофруктов воздействует на организм по-своему, и вы можете выбрать своего индивидуального «любимца».

Например, инжир получил звание «женского» сухофрукта: в нем содержится много минералов и химических соединений, положительно воздействующих на женское здоровье. Чернику советуют есть тем, у кого есть проблемы со зрением, а такие сухофрукты, как изюм и курага, укрепляют сердечную мышцу, нормализуют давление и повышают гемоглобин.

Никакой усталости и хорошее настроение

Если вы чувствуете себя подавленным, постоянно устаете и страдаете от плохого настроения, попробуйте добавить в свой рацион самые солнечные сухофрукты.

Сушеный банан содержит много эндорфинов — знаменитых «гормонов счастья», цукаты из ананаса помогут вам умерить тягу к сладкому и избежать скачков сахара в крови (которые, как известно, часто становятся причиной нестабильного настроения и даже депрессии), а сушеная вишня поможет снять усталость, укрепить иммунитет и побороть осеннюю хандру.