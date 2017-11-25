Газовый контракт с США - исторический момент для Польши 25.11.2017, 13:29

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Фото: korabley.net

Это первый среднесрочный договор на поставку американского газа в Центрально-Восточную Европу.

Польша будет покупать сжиженный газ из США, который будет поставляться морским путем в газопорт в Свиноустьи. Первая поставка ожидается в следующем году, сообщает radyjo.net.

Польские власти называют польско-американский контракт беспрецедентным и историческим. В Вашингтоне польская нефте-газовая компания PGNiG подписала пятилетний контракт с американской фирмой Centrica LNG на поставки сырья. Это первый среднесрочный договор на поставку американского газа в Центрально-Восточную Эвропу.

Кантракт подписан на пять лет, цена газа не разглашается, не сообщается также объем купленного сырья. Известно лишь, что в рамках контракта в Польшу прибудет девять газовозов.

Министр энергии Кшиштоф Тхужевский отметил, что очень существенным является появление нового пути для поставок газа в польские газапорты. Министр заверил, что благодаря соглашению Польша приблизилась к полной энергетической безопасности:

- У нас уверенная энергетическая безопасность, если речь идет об электроэнергии и поставках нефти и газа. Нефтепорт и газопорт дают нам большое чувство безопасности. Альтернативные поставки дают нам хорошие шансы на будущее. Министерство энергии сейчас делает все для того, чтобы энергетического сырья было на столько много, чтобы ответить на вызовы хозяйственного развития Польши.

«Контракт с американцами является беспрецедентным», - говорит в беседе с порталом wpolityce.pl министр канцелярии Совета министров Польши Петр Наимский.

«Производители и поставщики, а также американский финансовый рынок привыкли использовать собственные стандарты. И с этой точки зрения этот контракт является беспрецедентным. Он будет определять ход дальнейших разговоров, переговоров, а также влиять на форму контрактов, которые будут подписываться в будущем. И это на поставки американского сжиженного газа не только в Польшу, но также в другие страны Европы. Поэтому мы считаем, что это исторический контракт», - отмечает министр Наимский.

Вице-председатель польской газо-нефтяной компании Матей Возняк добавил, что это первый из серии такого типа кантрактов:

- Речь идет не о контрактах конкретно с американцами, не в этом дело. Это могут быть другие страны. Но в течение ближайших 1,5 лет мы хотим сделать портфель такого типа среднесрочных контактов на выгодных рыночных условиях. Возможно, это будут поставки из Америки, а возможно, с других направлений.

Матей Возняк в эфире польского государственного телевидения подчеркнул, что мало кто верил в подписание такого типа договора:

- Очень много говорилось о том, что среднесрочные или долгосрочные договора между США и покупателем в Европе являются почти нереальными по причине совершенно других контрактных стандартов. Мы доказали, что это все же возможно.

По мнению польских властей, контракт вписывается в стратегию освобождения Польши и Центральной Европы от монополии российского поставщика газа.

Бартломей Савицкий с сайта biznesalert.pl напомнил, что первая краткосрочная поставка сжиженного газа из США состоялась в июне:

- Поставка газа в июне была своеобразным тестированием и установкой и самого процесса, и самой сделки. Польша учится заказывать и покупать на новом рынке. Терминал сжиженного газа в Свиноустьи помог польской нефтегазовой компании выйти на совершенно новый уровень торговли газом. Это первый такого типа договор в этой части Европы. Очень важно, что терминал в Свиноустьи является одним из новейших в Европе.

Голландцы и бельгийцы, которые имеют свои газовые терминалы, имеют гораздо больший опыт в покупке и продаже сжиженного газа. Однако это польская фирма стала лидером в среднесрочных контрактах. Ни одна другая фирма не заключила такой контракт.

«При пятилетнем контракте 9 судов с сжиженным газом не являются значительной численностью в перспективе нужного Польше газа. Однако это определяет путь и тренд», - добавляет министр из канцелярии премьер-министра Петр Наимский.

Использование газапорта в Свиноустьи гармонизирует с реализацией инвестиции Bаltic Pipe, которая соединит Польшу с норвежском шельфом. «Только в результате работы этих двух объектов в Польше будет ситуация, в которой с Севера можно будет принять около 16-17 миллиардов кубометров газа. Это наша цель», - добавляет министр Наимский.