Кобринская фабрика игрушек будет выпускать продукцию «Disney» и «Marvel» 8 25.11.2017, 14:11

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Американцам понравились белорусские «смешарики» и «смурфики».

Кобринская фабрика игрушек более семи лет работает на лицензионном рынке.

А началось все с выпуска конструкторов и песочных наборов под любимым малышней брендом «Смешарики». Потом появились игрушки «Смурфики», «Миффи», машинки «Volvo» и тяжелая техника «Mammoet», пишет «Вечерний Брест».

В прошлом году СООО «ПП Полесье» заключило лицензионный договор с компанией «СТС», и предприятие стало выпускать летние игровые наборы «Три Кота».

А нынче фабрика игрушек имеет контракт с «Disney», идет подготовительное производственное согласование. Так что в 2018-м кобринчане выйдут на мировой рынок игрушек с широкой линейкой продукции в разных группах игрушек под брендами «Disney» и «Marvel».