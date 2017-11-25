Месси подписал новый контракт с «Барселоной» 25.11.2017, 15:06

Сумма отступных для желающих приобрести форварда составляет 700 миллинов евро.

Аргентинский форвард Лионель Мессиподписал новый контракт со своим клубом - испанской "Барселоной" - до конца сезона 2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

По условиям соглашения сумма отступных для желающих приобрести форварда составляет 700 миллинов евро. Другие финансовые соглашения контракта не приводятся.

Таким образом, к моменту окончания новой сделки 30-летний форвард проведет 14 сезонов с первой командой каталонского клуба и 17 лет в клубе вообще.

Месси присоединился к "Барсе" еще в 2000 году в качестве 13-летнего игрока молодежной команды, перейдя из аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" (Росарио).

Месси дебютировал в первой команде всего в 16 лет в товарищеском матче с португальским «Порту», прежде чем дебютировать в официальном матче в следующем сезоне против «Эспаньола» в возрасте 17 лет. Вскоре после этого он забил свой первый гол в официальной игре против "Альбасете" на "Камп Ноу".

Месси - лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов мира. На счету игрока 8 титулов чемпиона Испании, 5 - обладателя Кубка Испании, 7 - Суперкубка Испании, 4 - победителя Лиги чемпионов, по 3 - Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Аргентины Месси является чемпионом Олимпийских игр-2008 и серебряным призером ЧМ-2014.