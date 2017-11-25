Первый торжественный обряд прошел в витебской синагоге 25.11.2017, 17:46

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Фото: vkurier.by

Церемония была проведена для новорожденного сына раввина в новой синагоге.

В минувшее воскресенье в новой синагоге Витебска прошла первая после открытия и первая за полвека вгороде торжественная церемония — обряд вступления в завет Авраама для новорожденного сына раввина Малкиэля Горгодзе, пишет vkurier.by.

В такой день в синагоге царит особая атмосфера, поскольку рождение ребенка — это ни с чем несравнимая радость и само совершение обряда является важнейшей заповедью, — рассказала одна из прихожанок синагоги.

Фото: vkurier.by

Именно так — с соблюдением всех необходимых правил — прошло торжество в витебской синагоге «Шатер Давида».

Фото: vkurier.by

Обряд, как и положено по традиции, был проведен на восьмой день после рождения малыша.

Фото: vkurier.by

Особая честь выпала тому, кто во время церемонии держал малыша на коленях.

Фото: vkurier.by

После обряда малыш получил имя Йоханан — маленький Иоханче.

Фото: vkurier.by

Молитвы, благословения, добрые пожелания малышу и его родителям — так закончился первый торжественный обряд и началась жизнь маленького еврейского мальчика.