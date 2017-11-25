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Литовские пограничники заставили белоруса снять с машины наклейку с символикой СССР

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  • 25.11.2017, 19:00
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В Литве публичная демонстрация символики СССР запрещена законом.

На территории литовского пункта пропуска на белорусско-литовской границе пограничники заставили водителя из Могилевской области Беларуси снять с автомобиля наклейку с символикой 9 мая. Судя по видео, это произошло в пункте пропуска «Мядининкай».

Видео очевидца появилось на YouTube, пишет tut.by.

Напомним, в Литве публичная демонстрация советской символики запрещена законом. За это правонарушение предусмотрен штраф от 144 до 289 евро с конфискацией предмета или вещи, которая была орудием нарушения. Иностранцу за подобное нарушение также грозит аннулирование визы.


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