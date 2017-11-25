Вспоминая Мугабе 1 Карина Орлова, «Эхо Москвы»

25.11.2017, 19:38

РФ превратилась в буровую скважину по извлечению ресурсов за счет эксплуатации населения в пользу узкого круга Путина.

Арест российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции за неуплату налогов во Франции на принадлежащую ему недвижимость во Франции это, действительно, «атака» на Россию.

На ту самую Россию, формулу которой описал, и правильно, Вячеслав Володин: есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России.

Бесспорно, за 18 путинских лет Россия превратилась в буровую скважину по извлечению из страны всех возможных ресурсов в пользу узкого круга президента России, состоящего из силовиков и друзей-бизнесменов, за счет эксплуатации остального населения.

И все было хорошо у этой России, в лице узкого круга клептократов, силовиков, государственных чиновников и приближенных бизнесменов, пока черт не дернул сотрудников налоговой службы украсть из бюджета $230 млн долларов через мошеннический налоговой возврат путем захвата компании Hermitage Capital Билла Браудера. Юрист компании Сергей Магнитский раскрыл схему и написал заявление в полицию, за что был посажен в тюрьму, где его били и пытали, в результате чего он умер в СИЗО.

А Браудер в ответ добился принятия в США санкций против конкретных следователей, сотрудников налоговой и чиновников, виновных в смерти Магнитского, санкций, известных более как Закон Магнитского.

Тогда Владимир Путин вступился за эту Россию, в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных к президенту бизнесменов, и начал бороться с Америкой, и запретил американцам усыновлять российский детей-сирот, главным образом, больных.

И не то чтобы у Владимира Путина очень болело сердце за эту Россию, в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных бизнесменов. Ему просто очень важно было показать, что он является настоящим гарантом ̶К̶о̶н̶с̶т̶и̶т̶у̶ц̶и̶и̶ личной неприкосновенности и сохранения богатства этой России, в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных бизнесменов.

Потом была Арабская Весна и Майдан, на что Россия ответила аннексией Крыма и войной в Украине.

Тогда мировое сообщество, в лице США и ЕС осознало, что у него с Россией Путина будущего нет, и ввело санкции против друзей Путина, его силовиков и государственных банков и корпораций, причастных к преступной аннексии и войне на Донбассе.

Тогда в России все стали называть эти санкции санкциями против России, а на Западе стали уверять, что нет же, это санкции против Путина и его окружения.

Тогда вышел Вячеслав Володин и всем объяснил, кто такая эта Россия на самом деле — это Владимир Путин и узкий круг клептократов, силовиков, чиновников и приближенных к нему бизнесменов.

Тогда США ввели еще санкции, и в феврале 2018 введут еще, которые станут самыми жестокими за последние годы.

Параллельно Россия вмешивалась в избирательные кампании в США и Европе, финансировала ультра-правых, а во Франции хакеры взломали почту кандидата Макрона за два дня до выборов. Что не помешало ему триумфально выиграть у Марин Ле Пен, спонсированной Кремлем.

И вот во Франции арестовывают и три дня держат, и будут дальше держать, сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова, члена той самой России в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных к президенту бизнесменов.

И это действительно атака на Россию, ту самую. Атака, которая несет в себе простой месседж той самой России — если хотите жить с Владимиром Путиным, то будет так. И больше он вам, россиянам в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных президенту бизнесменов, не гарант. Потому что Россия хоть и большая, но технически отсталая и бедная страна, с ВВП меньше, чем у Италии, и в два раза меньше, чем у одного из пятидесяти штатов США Калифорнии.

Членов кооператива Россия теперь будут арестовывать, или арестовывать их счета и имущество. Потому что члены той России в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных бизнесменов, хоть в душе и патриоты, но миллиарды предпочитают выводить на Запад. И детей отправлять учиться в Женеву и Лондон, а не Махачкалу, а виллы и шато покупать на Антибе и в Межеве, а не в Кисловодске.

И конечно, Россия, та самая в лице узкого круга клептократов, чиновников, силовиков и приближенных к Путину бизнесменов, просто обязана вступиться за своего почетного члена-гражданина Сулеймана Керимов.

И в ход пошли не только горизонтальные связи, но и вертикальные. Ведь несколько сотен членов-граждан кооператива Россия, которые выкачивают из страны ресурсы за счет остального населения, приходится несколько десятков тысяч обслуживающего персонала, которые помогают сохранить кооператив в первозданном виде за умеренную плату.

Они-то нам и расскажут сейчас про Сулеймана Керимова, за которого нужно полечь грудью в бою с Западом.

Не слушайте. Пусть Владимир Путин своим приспешникам сам теперь гарантирует личную и финансовую неприкосновенность. А мы посмотрим, чем все это закончится.

На видео — буровая скважина на Лонг Биче в Калифорнии, той самой с ВВП в два раза больше российского. Аллюзия к выкачиванию ресурсов из многострадального российского народа.

Карина Орлова, «Эхо Москвы»