Сулеймана Керимова выпустили под залог в €5 миллионов 23.11.2017, 7:46

Сулейман Керимов

У российского сенатора забрали паспорт и обвиняют в отмывании денег.

Французский суд принял решение не задерживать члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, сообщил агентству РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра. Однако ему придется сдать российский паспорт, не покидать пределы Франции до завершения расследования и каждую неделю приходить в полицию.

Керимов будет обязан выплатить залог в размере 5 млн евро.

Ранее Керимову после многочасового допроса было предъявлено обвинение в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.

Как отмечает источник газеты Figaro, Керимов подозревается в том, что приобретал роскошные виллы на Лазурном берегу Франции через подставные фирмы. Это позволило ему не платить налоги во французскую казну.

Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, после чего он был сопровожден в полицейский участок.

Вечером 22 ноября Керимова доставили в суд Ниццы, где он в течение нескольких часов беседовал с судебным следователем.