Стало известно, кто представит Беларусь на Mister Supranational 2017

Стало известно, кто представит Беларусь на Mister Supranational 20172
- 25.11.2017, 20:13
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Престижный международный конкурс красоты для моделей со всех континентов пройдет в Польше.
Международный конкурс «Мистер Супранешнл 2017» пройдет 2 декабря в польском городе Крыница-Здруй. За звание поборются 34 кандидата. Беларусь представит минчанин Денис Ольховик, пишет tut.by.
Парню 24 года. Он родом из Риги, в детстве переехал с семьей в Минск. Денис — выпускник факультета социальных коммуникаций БГУ. Работу в рекламе и ресторанном бизнесе совмещает с моделингом. Ведет активный образ жизни: играет в пляжный волейбол, катается на велосипеде, занимается йогой.
Участники соревнования уже вылетели на репетиции, рассказали в Национальной школе красоты. Помочь нашему парню победить может каждый: для этого нужно загрузить мобильное приложение Vodi и проголосовать за Беларусь. Тот, кто займет первое место в рейтинге, автоматически попадет в топ конкурса «Мистер Супранешнл 2017». Голосование будет завершено 2 декабря, в день проведения шоу.
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«Мистер Супранешнл» (англ. Mister Supranational) — престижный конкурс красоты для моделей со всех континентов. Он проводится Всемирной Ассоциацией Красоты и входит в топ самых популярных в мире телевизионных fashion-шоу. От конкурсов для девушек «Мистер Супранешнл» отличается тем, что парням предлагают пройти состязания на выносливость, ловкость и смекалку: например, поменять колесо в автомобиле, имея минимум инструментов, выйти на ринг против друг друга или попасть в яблочко из пистолета.