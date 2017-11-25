Белорусы завоевали два «серебра» на ЧМ по смешанным единоборствам 25.11.2017, 21:18

Чемпионат мира прошел в Бахрейне.

Белорусские атлеты завоевали две серебряные награды на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который завершился в Бахрейне, сообщает БелТА.

В число призеров вошли Виталий Андрухович (весовая категория до 70,3 кг) и Павел Пахоменко (до 93 кг). На пути к решающему бою Виталий Андрухович был сильнее колумбийца Джона Антонио Каррильо, француза Фабьена Ксабиди, ирландца Кирана Кларка и представителя Люксембурга Хосе Виейры Тешейры.

В финале белорус уступил американскому бойцу Квитину Томасу и в результате стал серебряным призером. Успешно выступил и Павел Пахоменко, который лишь в борьбе за золотую награду уступил Мартазу Талха Али из Бахрейна.

В категории до 61,2 кг другой представитель Беларуси Артем Орешко начал турнир, одержав две победы, но в четвертьфинале проиграл Гамзату Магомедову, также представлявшему Бахрейн. Чемпионат мира по ММА собрал рекордное число участников - более 250 атлетов. Белорусские спортсмены впервые выступили на мировом форуме по смешанным единоборствам.