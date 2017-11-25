Экс-глава Каталонии объявил о начале предвыборной кампании 25.11.2017, 21:37

Карлес Пучдемон

В предвыборный список Пучдемона входят представители Европейской демократической партии Каталонии и независимые кандидаты.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о начале своей избирательной кампании. Ее целью станет стремление к независимости, заявил Пучдемон в субботу, 25 ноября, на пресс-конференции в одном из отелей бельгийского города Осткамп, представляя свой избирательный список, пишет «Немецкая волна».

На референдуме о независимости, прошедшем в Каталонии 1 октября, "мы показали, что можем и хотим быть самостоятельным государством", и на региональных выборах 21 декабря это намерение должно быть засвидетельствовано, заявил Пучдемон, обращаясь к своим сторонникам.

Участники предвыборной гонки

В предвыборный список бывшего каталонского лидера входят представители консервативной Европейской демократической партии Каталонии (ЕДПК), а также независимые кандидаты, передает информагентство AFP. Между тем партия "Левые республиканцы Каталонии", которая также выступает за независимость и раньше вместе с ЕДПК правила в регионе, отказалась от присоединения к избирательному списку Пучдемона.

На выборах этим двум партиям будут противостоять противники отделения Каталонии от Испании - Народная партия премьер-министра Мариано Рахоя и Испанская социалистическая рабочая партия. Официально избирательная кампания начнется 5 декабря.

Беглые политики

В конце октября испанская генпрокуратура выдвинула обвинение в отношении Пучдемона и других членов распущенных Мадридом администрации и парламента Каталонии. Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Пучдемон вместе с соратниками сдался бельгийской полиции 5 ноября, днем позже они были выпущены под подписку о невыезде.

17 ноября бельгийская прокуратура потребовала экстрадировать Пучдемона и четырех министров его правительства в Испанию. Суду предстоит вынести вердикт о необходимости исполнения европейского ордера на арест каталонских политиков.