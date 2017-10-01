Референдум в Каталонии: Начались первые стычки с полицией 6 1.10.2017, 11:19

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Полиция в Каталонии перекрыла доступ к большинству избирательных участков и начала конфискацию бюллетеней и урн для голосования.

В Каталонии в воскресенье, 1 октября, в 09:00 местному времени (10:00 Минск) началось голосование на референдуме по вопросу о независимости этого автономного региона от Испании. Однако полиция перекрыла доступ к большому числу избирательных участков и начала конфискацию бюллетеней и урн для голосования, сообщает корреспондент «Радыё Свабода» из Бaрселоны Алексей Знаткевич.

На избирательных участках начались стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании.

Как сообщает МВД Испании, сотрудники полиции еще накануне референдума закрыли большую часть предполагаемых мест голосования.

Как передает корреспондент dw.com с одного из избирательных участков в Барселоне, полиция оттеснила собравшихся от здания школы, где должно было проходить голосование.

Демонстранты бросались под колеса полицейских фургонов, мешая их продвижению. Ранее сотрудники правоохранительных органов погрузили в машины белые пластиковые урны для голосования. Сторонники независимости предпринимали попытки разбрасывать возле участка пачки бюллетеней. По свидетельству корреспондента, их мог получить практически любой желающий, без предъявления документов, подтверждающих личность.

Подразделения Гражданской гвардии Испании (жандармерии) заблокировали доступ на избирательный участок в муниципалитете Сан-Жульян-де-Рамис в Жироне на северо-востоке страны. По сообщениям местных СМИ, туда должен был прибыть для голосования глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон.

Как передает газета La Vanguardia, региональное правительство Каталонии позволило гражданам голосовать на любом из открытых участков по предъявлении документов, подтверждающих личность. Каталонские власти также разрешили жителям заполнять распечатанные дома бюллетени и не использовать конверты, куда бланки должны были убираться.

Gritos de Votarem a puerta colegios cuando se asoman las personas q se han encerrado está noche, a la espera de abrir #Cataluña #1O #1_OCSur pic.twitter.com/hOYRHjWsWA — Pedro Lázaro Gómara (@plazaro67) 1 октября 2017 г.

Мадрид считает референдум незаконным

Мадрид объявил плебисцит незаконным и противоречащим конституции, однако сторонники независимости намерены провести его вопреки запрету властей и призывают население принять в нем участие. Правительство в Мадриде направило в Каталонию тысячи полицейских, чтобы помешать проведению голосования о самоопределении. Свое решение они объясняют тем, что и референдум о независимости региона, и его самоопределение противоречат конституции, в соответствии с которой Испания является неделимой и единой страной.