В Жлобине на БМЗ произошел серьезный пожар 3 25.11.2017, 21:55

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Открытым пламенем горел цех Белорусского металлургического завода.

В Жлобине горел цех БМЗ. Тушили его около часа. Сейчас на заводе ликвидируют последствия масштабного возгорания. Работа на некоторых участках горевшего цеха уже восстановлена.

Как сообщили tut.by на предприятии, никто не пострадал.

— В районе 16.30 на агрегате бортовой бронзированной проволоки № 2 сталепроволочного цеха № 1 БМЗ произошло возгорание. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, — рассказал пресс-секретарь завода Александр Олесик.

Сейчас на предприятии устанавливают причины возникновения пожара.