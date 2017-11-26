«Разогнался на Tesla до 280 км/ч»: Лукашенко врет на «голубом глазу» 28 26.11.2017, 9:13

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Диктатор «прославился» еще одним нелепым высказыванием.

Беларуси нужно наладить производство электромобилей, — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщает БелТА.

«Нам надо их производить. Я рассчитываю на китайцев, что они на Geely параллельно вместе с нами смогут создать электромобиль. И специалисты Национальной академии наук уже серьезно работают над этим автомобилем», — добавил глава государства.

Результаты реального теста Tesla Model S

О своих поездках на электрокаре Tesla Лукашенко сказал: «На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль».

Однако, как отмечает The Village, Tesla Model S в топовой комплектации P100D имеет максимальную скорость лишь в 250 км/ч по документации. А реальные тесты падения крутящего момента с увеличением скорости, проведенные в США, показали что на ровной поверхности разогнать эту машину более, чем до 230 км — весьма проблематично. После скорости в 135 миль в час (214 км в час), график падения крутящего момента становится почти отвесным.