Рабочий из Гомеля: Это начальство должно меня бояться 3 28.11.2017, 17:09

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Анатолий Поплавный

Гомельчанин взыскал с предприятия компенсацию за незаконное увольнение.

Слесарь-инструментальщик из Гомеля Анатолий Поплавный через суд взыскал со своего работодателя, «Гомелькабель», 100 рублей морального вреда, передает «Радыё Свабода».

«В этом году в марте я оказался на улице: дирекция не продлила со мной контракт, несмотря на мой предпенсионный возраст. Особенно много претензий выставил заместитель директора по идеологии и персоналу Сергей Наркевич: я и складки на субботник не сдавал, и оппозиционным СМИ интервью раздавал. Претензии касались не работы, а моей общественной деятельности», - рассказал Анатолий Поплавный.

При поддержке Белорусского независимого профсоюза РЭП Поплавный опроверг свое увольнение в суде Железнодорожного района и был восстановлен на работе с оплатой вынужденного прогула.

Незаконное увольнение, по словам рабочего, принесло ему нравственные страдания, ощущение вседозволенности нанимателя, чувство тревоги за будущее в связи с невозможностью содержать свою семью, не имея работы. По этой причине и подал иск в суд на компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Представители «Гомелькабеля» частично признали иск и просили суд оценить моральные страдания своего рабочего не более чем в 10 рублей - в сто раз меньше, чем заявлено было в иске.

Судья Галина Черношей решила взыскать с предприятия в пользу Анатолия Поплавного 100 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Меня предостерегали на работе: не стоит, мол, судиться с дирекцией, а то начальники найдут возможность расквитаться. Я думаю иначе: пусть они меня боятся. У меня высшая квалификация в своей профессии, я исправно выполняю свои обязанности. Чего мне бояться? Наоборот, руководителям следует больше думать про условиях труда рабочих, организацию производства», - говорит Анатолий Поплавный.