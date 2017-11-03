БАТЭ проиграл «Кельну» — 2:5 47 3.11.2017, 8:26

5,409

Фото: Прессбол

Подвела техника или карма?

БАТЭ разгромно проиграл в гостях «Кельну» в очередном матче группового раунда футбольной Лиги Европы — 2:5 (2:1). Поединок с аутсайдером бундеслиги, который в сезоне еще не выигрывал и не забивал столько голов, можно разделить на несколько отрезков, пишет euroradio.fm.

В первом тайме после отличного момента у Мирко Иванича, хозяева поля создали несколько голевых моментов, а после забили в контратаке (Цоллер, 16). Команда Александра Ермаковича на время растерялась, но в середине тайма взяла под контроль игру и забила два гола. Сначала на 31-й реабилитировался за ошибку во время пропущенного гола Неманья Милунович, а через две минуты забивает Николай Сигневич ножницами ударом через себя.

БАТЭ уверенно играл до перерыва, но на второй тайм более собранными вышли хозяева поля. «Кельн» бросился отыгрываться, вперед его гнал переполненный стадион. После двух забитых голов (Осако, 54; Гирасси, 63) немецкая команда не сбавила обороты, на ворота Дениса Щербицкого сыпались удар за ударом. А вот борисовчанам впереди почти ничего не удалось создать, очевидно, не хватило сил. Более того, были пропущены еще два гола (Осако, 83; Йоич, 90). Замены Ермаковича не сработали, а вот Осако и Йоич у «Кельна» как раз вышли после перерыва.

БАТЭ играл в следующем составе: Щербицкий, Риос, Гайдучик (Туоминен, 81), Милунович, Поляков, А. Володько (Родионов, 70), Драгун, Гордейчук (М. Володько, 60), Иванич, Стасевич (капитан), Сигневич.

В нашей группе состоялся еще один матч, лондонский «Арсенал» и «Црвена Звезда» сыграли вничью 0:0. Лидирует «Арсенал» — 10 очков, «Црвена Звезда» имеет 5, БАТЭ — 4, «Кельн» — 3 очка.

БАТЭ осталось провести два матча: 23 ноября на «Борисов-Арене» с «Црвеной Звездой», а 7 декабря в Лондоне с «Арсеналом».

Напомним, что БАТЭ пытается взыскать с патриота из Вилейки Александра Венгерского пять тысяч евро за бело-красно-белый флаг, с которым он выбежал на 28 сентября во время матча с «Арсеналом». Решение клуба возмутило многих белорусов.