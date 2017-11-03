Алесь Пушкин добился прекращения дела из-за акции в честь Слуцкого восстания 1 3.11.2017, 13:24

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Художник намерен преподать урок истории председателю Слуцкого райисполкома.

Художник Алесь Пушкин сообщил, что 2 ноября, его вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних Крупского райисполкома, сообщает «Новы Час».

Напомним, что за участие в уроке истории Слуцкого восстания 1 сентября в Слуцке в отношении художника были возбуждены сразу три административные дела по трем статьям КоАП: по ч.1 ст. 23.34 КоАП (нарушение установленного порядка собраний, митингов и шествий), по ч. 2 статьи 21:14 (нарушение правил содержания населенных пунктов) и по ч.1 статьи 9.4 КоАП (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащей признаки административного правонарушения или преступления).

По результату рассмотрения двух административных дел в Крупках и Слуцке Алесь Пушкин уже получил 2 штрафа, которые в общем размере составили 6 базовых величин.

На комиссию по делам несовершеннолетних художника вызвали, чтобы рассмотреть обвинение в «невыполнении обязательств по воспитанию 13-летнего сына», поскольку он взял с собой сына на «несанкционированную акцию».

Художник рассказал, что внешне комиссия выглядела более строго, чем судебное заседание.

«Состав комиссии по делам несовершеннолетних очень внушительный, так как состоит из 14 человек», - рассказал художник. – «В основном, это женщины разного возраста. Председатель комиссии Воробьев Андрей познакомил меня с присутствующими, а также с моими правами и обязанностями. Культурно предложил выбрать язык заседания - я выбрал белорусский. Предложил рассказать о том, что произошло 1 сентября в Слуцке».

По словам Алеся Пушкина, административный протокол против него датирован 1 сентября 2017 года, поэтому 1 ноября был последний срок для рассмотрения дела. Он попросил комиссию прекратить рассмотрение административного дела в связи с истечением срока ее действия.

Председатель комиссии согласился с его просьбой и поставил вопрос на голосование. В результате голосования административное дело в отношении «плохого отца» в связи с истечением срока привлечения Пушкина было прекращено.

В свою очередь художник рассказал комиссии о пользе «живой» истории для школьников, о своих планах изучать с сыном в День знаний дальше историю знаменитых мест Беларуси.

Показал и дневник сына с отличными оценками, хорошую характеристику классного руководителя, которая выставила Николаю Пушкину «образцовое поведение» за четверть. Кстати в дневнике Николая из государственных праздничных дней вычеркнуты День Октябрьской революции, а День Республики перенесен на 25 марта.

Можно считать, что 2 ноябре «административный марафон» для Пушкина наконец закончился, и он сможет заниматься профессиональной делом.

Художник говорит, что, наверное, он немного оторвался от жизни, потому что не ожидал таких страстей из-за совсем невинного флешмоба в Слуцке.

Алесь Пушкин планирует записаться на прием к председателю Слуцкого райисполкома, чтобы в спокойной атмосфере обсудить тему чествования героев Слуцкого восстания в будущем.