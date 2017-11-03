Преподаватель: Моя коллега отказалась ехать на лен - ее уволили в тот же день 43 3.11.2017, 18:08

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Отряды учителей и других работников из Гомеля в выходные отправляют в поля поднимать лен.

Ближайшие дни работники нескольких предприятий и учреждений Гомеля, в том числе учителя школ и преподаватели колледжей, не будут отдыхать - они должны провести выходные в поле на уборке льна. Это не акция, посвященная 100-летию революции большевиков, а злополучное совпадение, пишет kp.by.

- Нам рассказали, что в облисполкоме приняли распоряжение отправить работников разных организаций убирать лен. Должны были и сегодня поехать, утром на место отъезда собрались десятки человек из разных организаций, но выезд отменили из-за непогоды. Сказали, что придется ехать в субботу, воскресенье и понедельник. Тем, кто не хочет, предложили писать заявление на увольнение. Моя коллега отказалась и написала заявление на увольнение, его подписали в тот же день, - рассказывает преподаватель колледжа и просит не называть ее имя, тоже опасаясь увольнения. - Те, кто ездили раньше, говорили, что автобусы забиты битком, три часа в одну сторону ехали стоя. Рано утром выехали и вернулись после девяти вечера. Людей делят на группы, и дают каждой по три полосы поля 7 км в длину. Люди должны поднимать льнотресту, которая легла, а за ними едет комбайн и убирает.

Работать очень тяжело, говорят педагоги, невольным «волонтерам» не выдают ни спецодежды, ни перчаток. Обеды тоже надо брать с собой.

- Нас не просят помочь, а конкретно заставляют. Почему учителя, инженеры должны этим заниматься в свой рабочий день и даже в законные выходные? Почему, если хозяйству не хватает работников, они не могут нанять их? - возмущен педагог.

По неофициальной информации, в облисполкоме приняли распоряжение «О всесторонней помощи ОАО «Гомельлен», в рамках которого работников различных организаций отправляют на поля. На самом предприятии «Гомельлен» сначала пообещали вскоре прокомментировать «всестороннюю помощь», а потом перестали снимать трубку. Зато в облисполкоме объяснили: холодное начало лета задержало вегетацию льна - сроки созревания сдвинулись почти на месяц, и сейчас из-за дождливой погоды техника не может выехать в поля, чтобы собрать остатки льна.

- Необходимо буквально два сухих дня, чтобы спасти урожай. Работники проводят в поле по 12 часов и физически не справляются. Людям тяжело, поэтому приняли решение помочь им, - говорят в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.

Работники «Гомельского райжилкомхоза», по неофициальной информации, помогают комбинату «Восток» убирать капусту.

- В субботу наших мужчин отправляют туда на поля, - рассказали на предприятии, но попросили не называть источник. В самом комбинате «Восток» официально не подтвердили, что привлекают к уборке сторонних работников: - Мы справляемся своими силами, возможно, исполком направляет нам кого-то на субботник, но мы об этом пока не знаем.