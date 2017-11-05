В Вилейке пьяный омоновец совершил ДТП 5.11.2017, 19:44

Сотрудник ОМОНа на автомобиле Skoda Octavia врезался в дерево, причинив тяжелые травмы пассажирке.

Суд Вилейского района 31 октября приговорил бывшего бойца отряда милиции особого назначения к трем годам лишения свободы.

Обвиняемый в апреле в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Skoda Octavia врезался в дерево, причинив тяжелые травмы пассажирке, своей двоюродной сестре.

Государственное обвинение в суде поддерживал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский. Он рассказал корреспонденту mlyn.by:

– Происшествие случилось в апреле возле одной из деревень Костеневичского сельсовета Вилейского района. 23-летний житель Минска, милиционер третьего взвода отряда милиции особого назначения управления внутренних дел Миноблисполкома в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Skoda Octavia, который принадлежит его родителям. Рядом, на переднем пассажирском сидении, находилась его 26-летняя двоюродная сестра. Водитель не имел водительского удостоверения категории "В" на право управления легковыми автомобилями. У него были только права категории "С" на право управления грузовиками. Skoda врезалась в придорожное дерево. Пассажирка получила тяжелые травмы.

По словам Андрея Жуковского, у молодой женщины врачи диагностировали кровоизлияние в головной мозг. Сейчас она вылечилась, травма не привела к серьезным последствиям.

Молодой человек, совершивший это ДТП, после происшествия был уволен из рядов сотрудников органов внутренних дел.

По приговору суда Вилейского района обвиняемый получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемый имеет право обжаловать его в Минский областной суд.