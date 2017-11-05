Как строят крупнейший авиалайнер в мире? 1 5.11.2017, 22:30

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Airbus A380 – настоящая легенда мировой авиации.

Этот гигантский пассажирский самолет приковал к себе внимание тысяч экспертов задолго до момента своего рождения. Но едва ли не более интересным, чем сама машина, является процесс ее строительства, пишет itechua.com.

Небесный титан

Самолет Airbus A380 является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. До момента его появления пальму первенства долго удерживал заокеанский Boeing 747. Авиалайнер A380 имеет длину 72,75 м, сравнимую с длиной футбольного поля, размах крыла 79,75 м и высоту 24,08 м, что равно высоте восьмиэтажного дома. Но, пожалуй, еще более показательна вместимость A380. Двухпалубный гигант может взять на борт в одноклассовой конфигурации 853 пассажира. И это не предел. Существует, например, проект A380-1000, который отличается от базовой конфигурации (A380-800) тем, что способен взять на борт в одноклассовом варианте 1073 пассажира.

Boeing 747 в течение 36 лет оставался самым большим в мире пассажирским самолетом. За все это время было произведено около 1,5 тыс. таких машин. За годы эксплуатации самолет завоевал славу одного из самых надежных. Между тем в его биографии есть и черные страницы. Так, столкновение в аэропорту Лос-Родеос двух самолетов Boeing 747 в 1977 привело к гибели 583 пассажиров и членов экипажа. Также свыше 60 человек получили ранения разной степени тяжести.

Такой гигантский самолет нужен далеко не везде. A380 выгоден лишь для тех авиакомпаний, которые работают на рынке дальнемагистральных направлений между крупными авиацентрами, имеющими устоявшиеся транспортные связи. При цене единицы в 403,9 млн долларов и большом расходе топлива (вес пустого A380 составляет 276 800 кг) его эксплуатация стоит совсем не дешево. Сейчас общий портфель заказов на A380 составляет только 319 машин, из которых построено около 180. В самой Airbus говорят, что для окупаемости проекта нужно было построить хотя бы 250 таких машин. Добавим, что самолет относительно новый: его начали эксплуатировать только в 2007 году.

Судно Ville de Bordeaux было заказано европейцами у китайской компании Jinling Shipyard специально для доставки частей самолета A380. Ville de Bordeaux отличается горизонтальным способом погрузки/выгрузки: это нужно для удобства транспортировки тяжелых частей авиалайнера. В кормовой части находится самая крупная в истории судов этого типа водонепроницаемая дверь, имеющая размеры 22х14 м.

Как производят комплектующие

Airbus A380 – это не только инженерное чудо, но и замечательный пример тесной кооперации разных стран. Сам создатель авиалайнера – Airbus – создан путем слияния нескольких авиастроительных фирм, так что совместные разработки давно стали привычным явлением для этой компании. Но процесс постройки A380 отличается от строительства других пассажирских самолетов Airbus, и сейчас мы увидим почему.

Среди основных изготовителей компонентов авиалайнера выделяются такие гиганты рынка, как Rolls-Royce, SAFRAN, United Technologies, General Electric и другие. Всего один авиалайнер A380 состоит из примерно 4 млн. различных компонентов и 2,5 млн. частей: все они производятся 1500 компаниями из 30 стран мира.

Обычно европейцы используют для транспортировки деталей к месту сборки уникальный грузовой самолет Airbus Beluga. Но компоненты A380 слишком велики, поэтому используются наземный, речной и морской виды транспорта. Чтобы наладить доставку деталей, расширялись дороги, строились новые каналы. Cекции фюзеляжа грузят в Гамбурге на судно Ville de Bordeauxru, которое затем отправляется в Великобританию. Местом производства консолей крыла были выбраны британские города Филтон и Бротон.

Как строят А380?

Сами крылья A380 – гигантские 36-метровые изделия, на которые уходит примерно 750 тыс. заклепок. Площадь крыла составляет 845 м² – это на 54% больше, чем у Boeing 747-400. Чтобы провезти такое крыло от одного места к другому, используется необычный 96-колесный грузовик, имеющий возможность дистанционного управления. Наконец, консоли крыла доставляют на судно Ville de Bordeaux, на котором уже находятся секции фюзеляжа. Затем во французском Сен-Назере на борт грузят дополнительные секции, центроплан и ряд других компонентов. В испанском городе Кадис, куда затем прибывает Ville de Bordeaux, к ним добавляются также нижняя часть фюзеляжа самолета и хвостовая секция.

Самолет А380 отличает удобная просторная кабина пилотов. Как и в случае с другими современными авиалайнерами, создатели пошли по пути оснащения самолета «стеклянной кабиной» с крупными электронными дисплеями. Всего имеется девять взаимозаменяемых жидкокристаллических мониторов размером 20х15 см. На них отображаются навигационные и полетные данные, работа двигателей, а также работа всей системы в целом. Ручки управления самолетом расположены сбоку.

Судно доставляет части к западному побережью Франции, а оттуда по реке Гаронна их транспортируют уже на баржах. Затем детали по земле перевозят в сборочные цеха в Тулузе. Узкие французские улочки не самое лучшее место для транспортировки гигантских деталей, но другого выхода нет. Вопросы логистики были детально продуманы задолго до постройки первого самолета, и специалисты нашли самые удобные пути кооперации. «Ночной конвой» (именно так иногда называют доставку частей A380 в пункт назначения) из шести трейлеров начинает движение в 22:00 и едет со скоростью 15–20 км/ч, чтобы никому не помешать и не стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Всего разработано несколько модификаций самолета-гиганта: A380-800, A380-800F (грузовой вариант), A380-900, A380-1000 и A380NEO. Кроме базовой конфигурации, все остальные находятся на стадии проектирования. Жизнеспособность новых версий будет целиком зависеть от того, какой спрос будет на базовую конфигурацию А380. Добавим, что часть уже выпущенных самолетов может быть ремоторизирована: машины получат двигатели от новой версии A380NEO.

Нужно учесть, что секции фюзеляжа имеют диаметр около семи метров, так что транспортировка будущего Аэробуса выглядит захватывающе. Наконец, детали попадают в кантон Бланьяк, что в округе Тулуза. Именно здесь находится головное предприятие, на котором из разных деталей собирают авиалайнеры. В целом, как мы уже убедились, основные секции самолета создаются в Германии, Франции, Великобритании и Испании. Некоторые составные части фюзеляжа делают в Германии, двигатели и крылья собирают в Великобритании. В Испании изготавливается хвостовая часть, а во французском Сен-Назере – центральные секции фюзеляжа, центроплан и передняя часть (та, где кабина пилотов). Затем все вышеперечисленное собирают вместе во Франции в Тулузе. После этого новую машину ожидает долгий процесс установки электроники и разного рода испытаний. Впрочем, об этом далее.

Наконец, составные части готовы и можно приступать к постройке авиалайнера. Сборочный цех воистину огромен: его длина составляет 490 м, ширина – 250 м, а высота – 46 м. Такие объемы позволяют собирать в цеху сразу несколько Airbus A380.

Первая задача – сборка семи основных частей в единое целое. На это выделяется примерно пять недель. К этим основным частям относятся крылья, секции фюзеляжа и хвостовая часть. Сначала производится монтаж и стыковка нескольких секций фюзеляжа между собой. Эти части поднимаются вверх огромными домкратами, а затем фиксируются. Их нужно состыковать с максимальной точностью, и никаких ошибок здесь быть не может. На помощь приходит лазерная технология, сканирующая составные части перед началом операции. Затем с помощью пульта дистанционного управления и гигантских подвижных опор части фюзеляжа присоединяются друг к другу. В конечном итоге две детали навсегда скрепляются тысячами заклепок.

Установка крыльев – следующий этап. Отметим, что крылья A380 получили большие расширяющиеся наконечники, задачей которых является снижение турбулентности. Однако главный залог безопасности на данном этапе – точная стыковка. Крылья A380 поднимают специальные краны. Операция, конечно, чрезвычайно сложная: достаточно сказать, что весит одно крыло примерно 40 тонн. Дальше устанавливают горизонтальное (хвостовое) оперение, изготовленное из углеродистого волокна. Отметим, что в конструкции A380 новые материалы вообще нашли широкое применение. Так, например, на предприятии в Норденхаме для компонентов фюзеляжа A380 используется материал GLARE, который является удачным сочетанием малого удельного веса и высоких механических свойств. В основе его концепции лежат чередующиеся слои алюминия и стекловолокна. Все это применяется для покрытия самых важных зон фюзеляжа.

А380 не просто входит в число самых безопасных крылатых машин: за все время его эксплуатации не произошло ни одного серьезного инцидента, в котором бы пострадали люди. Правда, 4 ноября 2010 года у одной из машин авиакомпании Qantas в полете разрушился двигатель. В качестве возможной причины нештатной ситуации был назван брак в двигателе Rolls-Royce. Другой инцидент случился в 2011 году с А380 Air France, который зацепил крылом хвост другого пассажирского самолета.

Но вернемся к сборке авиалайнера. После горизонтального оперения наступает черед вертикального. Монтируется огромный 14-метровый киль, закрепляемый болтами. Затем наступает этап установки шасси. Всего у A380 22 колеса, и они должны выдерживать авиалайнер, максимальный взлетный вес которого составляет 560 000 кг! Поэтому перед установкой на самолет его шасси проходят многочисленные испытания, в том числе на прочность. В это время большие колеса A380 приводятся в движение малыми колесами, которые раскручиваются электромоторами. Это важно, ведь скорость самолета при посадке достигает 300 км/ч. Затем зафиксированные шасси отцепляют, и они падают, имитируя контакт настоящего A380 с землей. После сброса специалисты собирают данные о возможных повреждениях шасси, и только в случае успеха эти детали отправляются на стыковку.

Отметим, что каждая из основных стоек шасси делается с учетом требования выдерживать нагрузку до 260 тонн. Зачем это нужно? Иногда (например, при сильном ветре) случается так, что самолет касается полосы лишь одной основной опорой: в этом случае вся тяжесть летательного аппарата приходится именно на нее. А еще конструкторы предусмотрели возможность использовать гидравлическую и электрическую системы уборки шасси. Таким образом, отказ гидросистемы не приведет к гибели авиалайнера.

После установки шасси самолет аккуратно опускается: до этого момента A380 находится в подвешенном состоянии. Самолет осторожно перевозят из одного цеха в другой, где работы над ним продолжатся. Нужно сказать, что за время своей сборки A380 не раз «путешествует» из одного цеха в другой.

Рождение A380

Начинает вырисовываться общий облик будущего гиганта, но впереди еще много работы. На самолет нужно установить двигатели, электронику, а также провести многочисленные работы в пассажирском салоне. Когда основные компоненты состыкованы, наступает черед четырех моторов, которые подвешивают на огромные держатели под крылом. Самолет может использовать два типа двигателей: Rolls-Royce Trent 900 и Engine Alliance GP7000. Несмотря на гигантские размеры Аэробуса, он отвечает высочайшим требованиям шумности. Оба типа двигателя «вписываются» в ограничения по шумности QC/2 при убытии авиалайнера и QC/0.5 – при его прибытии. В качестве топлива используется смесь авиационного керосина с GTL-топливом из природного газа. Так что для своих размеров самолет можно считать чрезвычайно экологичным и экономичным.

Еще одно несомненное достижение конструкторов А380 – предельно низкий уровень шума для пассажиров. По этому показателю новый самолет превосходит Boeing 747 на 50% и входит в число самых малошумных авиалайнеров современности. Кроме этого, по желанию заказчика самолет может быть оборудован душем, барной стойкой, комнатой отдыха, магазином duty free. Пассажиры могут свободно путешествовать с одной палубы на другую: для этого в передней и задней частях авиалайнера имеются широкие лестницы.

После установки двигателей самолет выглядит почти готовым. Снаружи, но не внутри. На этом этапе строительства его внутреннее устройство напоминает катакомбы с бесчисленным множеством проводов, торчащих буквально отовсюду. На каждом из самолетов A380 нужно проложить 530 км электропроводки, а в одной только кабине пилотов находится 100 тыс. проводов. Внутри самолета работает группа техников, которые подсоединяют все провода, а затем все это детально проверяют и перепроверяют. Разумеется, каждый из элементов должен быть правильно подсоединен, и тут не должно быть ни малейшей ошибки.

Отметим, что общая площадь салона А380 составляет 554 м². Самолет оборудован основной (нижней) палубой, которая представляет собой самый широкий пассажирский салон в мире. Размеры верхней палубы скромней – ее можно сравнить с салоном обычного широкофюзеляжного самолета.

Теперь самолет собран, но все же еще не готов. До момента покраски его фюзеляж имеет родной серо-зеленый оттенок. Сначала примерно 100 специалистов проводят полную очистку поверхности корпуса. Затем наносится грунтовка, а потом – краска. Для каждого из этих самолетов требуется 3600 л краски, чтобы покрыть 3100 м² обшивки. Общий же вес краски и грунтовки составляет примерно полтонны: все это необходимо для защиты самолета от воздействия различных факторов окружающей среды.

И вот теперь A380 выглядит завершенным. Последним родительским домом для него станет предприятие в Гамбурге, где проводится доводка авиалайнера и его подготовка для передачи заказчикам. Emirates Airline, British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines – вот лишь краткий список авиакомпаний, получивших в свое распоряжение это уникальное детище Airbus. Остается надеяться, что коммерческий успех А380 будет не менее впечатляющим, чем успех его легендарного предшественника – самолета Boeing 747.

Будущее проекта

Как мы уже говорили, дальнейшая судьба этого удивительного творения целиком и полностью зависит от спроса. Не так давно СМИ писали, что руководство Airbus решило отказаться от проекта. Даже называлась дата, когда производство самолета будет завершено, – 2018 год. Потом, правда, исполнительный директор Airbus Фабрисом Брежье опроверг эти слухи. Но, как мы знаем, ничего не происходит просто так. И то, что A380 пока не полностью оправдал надежды своих создателей – железобетонный факт. Опасения руководства Airbus имеют под собой все основания, ведь за весь 2014-й не было заключено ни одной сделки на новую поставку A380.

Самый крупный заказ на А380 сделала авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airline, закупившая 140 таких машин. Все остальные партнеры подписывали контракты, предполагавшие поставку лишь нескольких десятков Аэробусов. Все это поставило вопрос о будущем самолета-гиганта. В 2014 году СМИ сообщали о том, что дальнейшую судьбу проекта окончательно будут решать в 2018 году. Общее число заказанных А380 сейчас составляет лишь четверть от того спроса, который ожидали аналитики.

Трудности, на первый взгляд, очевидны. С учетом гигантской массы самолет достаточно дорог. Компания Emirates Airline, которая эксплуатирует почти половину всех построенных машин, желает, чтобы двигатели A380 стали экономичней. В январе 2015 года сообщалось, что в случае ремоторизации Emirates Airline закажет еще 100 таких крылатых машин. По словам экспертов, двигатели для нового A380neo может выпускать британская Rolls-Royce. Кстати, немного раньше катарская Qatar Airways заявила, что готова заменить Airbus A380 на A380neo. «Если Airbus произведет самолет, который гораздо лучше того, что имеется на сегодняшний день, мы подумаем о замене», – сообщил глава авиакомпании Акбар аль-Бакер.

Видимо, будущее у A380 есть, хотя оно и не самое простое. Что же касается судьбы всей Airbus, то беспокойства здесь будут неуместны. Так, в 2016 году началась эксплуатация новейшего A320neo, которому пророчат большой коммерческий успех.