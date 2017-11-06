Остап Бендер из Слуцка исчезал от возлюбленных с деньгами и диванами 6 6.11.2017, 14:17

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Cлуччанин использовал довольно примитивную схему мошенничества.

В середине октября московская полиция задержала по ориентировке в метро 31-летнего случчанина Евгения Плюшкина. Он скрывался в Москве от белорусской милиции и десятков клиентов, которых обманул, используя довольно примитивную схему мошенничества.

Год назад Плюшкин (имена героев изменены — Прим. ред.) освободился из тюрьмы, где провёл четыре года за мошенничество. Суд запретил ему быть предпринимателем на протяжении пяти лет после отсидки. Освободившись, Евгений познакомился с девушкой и уговорил её зарегистрировать фирму на её имя. Он работал от имени девушки и «разводил» доверчивых клиентов на деньги. Евгений забирал на перетяжку старую мебель, брал 50% предоплаты и исчезал с мебелью и деньгами. За подобное мошенничество он получил свой первый срок в 2012 году, но, освободившись, Евгений решил не менять схему заработка. Подробности «Кур'еру» рассказала Людмила Мошко, следователь Слуцкого райотдела Следственного комитета.

Подставил возлюбленную

Татьяна, возлюбленная Евгения, тоже имела проблемы с законом — её вот-вот должны были посадить в тюрьму за нарушение режима «химии на дому». Евгений признавался Татьяне в любви и обещал ждать её возвращения. Пока её не посадили, он уговорил Татьяну открыть ИП, чтобы работать от её имени. Парень предлагал жителям Минской и Гомельской областей восстановить старую мягкую мебель. Давал объявления в районные газеты, раскидывал рекламные листовки в почтовые ящики, клеил их на столбах и подъездах. Клиенты начали звонить.

Евгений приезжал к клиенту на дом, показывал образцы тканей для перетяжки, листал красочные каталоги с примерами выполненных работ. Когда клиент соглашался оформить заказ, Евгений составлял договор, забирал мебель и брал предоплату — 50% от стоимости услуги.

Забрал диван за $ 2300 и исчез

В марте 2017 года Антонина Ивановна из города Калинковичи решила привести в порядок свой старый кожаный диван и кресло. Когда-то она купила эту мебель за $ 2300. Объявление «реставрация мягкой мебели» женщина нашла в газете. Антонина позвонила по указанному номеру, трубку поднял Евгений. Он сказал ей, что работает на предпринимателя Татьяну. Через несколько дней Евгений приехал к женщине с каталогами и образцами тканей. Составили договор об оказании услуг. Грузчики вынесли из квартиры Антонины Ивановны диван и кресло. Евгений взял предоплату — 120 рублей. Через пару дней позвонил и сказал, что нужно доплатить ещё 80 рублей. Мол, денег не хватает даже на закупку ткани. Женщина перевела на карточку Евгения нужную сумму.

Через неделю Антонина Ивановна позвонила Евгению и спросила, как там её мебель. Евгений рассказал, что машина с диваном и креслом попала в аварию, поэтому мебель требует повторного ремонта. Позже он жаловался, что поставщики тканей из России задерживают доставку. А ещё через неделю вообще перестал отвечать на звонки.

Женщина обратилась в милицию. По такой схеме Плюшкин обманул десятки клиентов. Также он обманул и свою возлюбленную Татьяну, которая открыла для него ИП. Вскоре после её ареста Евгений начал жить с другой девушкой. Пара ждала ребёнка, пока Татьяна сидела в тюрьме.

Украл кровать у случчанки

С декабря 2016 года по апрель 2017-го Евгений снимал квартиру в одной из многоэтажек Слуцка и обманул девушку, которая снимала эту квартиру до него. Плюшкин попросил девушку не забирать из квартиры двуспальную кровать и пообещал выкупить её за 900 рублей. Но спустя пять месяцев съехал из квартиры вместе с кроватью. А обещанные деньги так и не вернул.

Хозяйка кровати тоже пошла в милицию.

Снова посадят?

В конце апреля Плюшкин понял, что его снова могут посадить, поэтому сбежал в Москву. Его первая девушка продолжала сидеть в тюрьме, вторая — осталась в Слуцке одна.

Вскоре Евгения объявили в международный розыск. Слуцкие следователи завели на парня уголовное дело, которое занимает 15 томов. В милицию обратились около 40 пострадавших из Минской и Гомельской областей. Его клиенты в общей сложности потеряли около $ 6500. Неизвестно, кому он сбывал чужую мебель. Сейчас Плюшкин находится в российской тюрьме. В ближайшее время его экстрадируют.