Олимпийский чемпион Андрей Арямнов приговорен к 2 годам домашней «химии» 8 6.11.2017, 15:31

5,847

Андрей Арямнов

Белорусского тяжелоатлета поймали пьяным за рулем.

У олимпийского чемпиона Пекина-2008 Андрея Арямнова снова проблемы с законом. Он в очередной раз был задержан за рулем в нетрезвом виде и подвергнут наказанию, в результате которого лишился автомобиля и ограничен в передвижении по стране, пишет tut.by.

Об этом стало известно после того, как телеканал «Белсат» пригласил Андрея Арямнова на съемки своей программы. Но штангист не имеет права выезжать за пределы родного Борисова.

— На данный момент мой основной заработок — блог в интернете и сдача квартиры. А те средства, которые я получаю за тренировки детей… Это, я считаю, благотворительность, — сказал Андрей Арямнов.

На большом помосте Андрей Арямнов не выступает уже более 4 лет, после очередной травмы левого бедра. Но осенью 2017-го именитый атлет сделал сенсационное заявление о возвращении в большой спорт.

Но, как выяснилось, пока штангист обязан находиться дома каждый день не позднее 20.00. Покидать пределы Борисова ему тоже пока запрещено.

— В последний раз меня поймали гаишники с небольшим превышением алкоголя в крови. Они забрали у меня машину, я попал под конфискат. Дали мне большой штраф и два года домашнего ареста. За это время я очень хорошо осознал, что был неправ, — признался спортсмен.

Но Арямнов верит, что его время еще не прошло.

— Я буду очень счастливым человеком, если после такой травмы вернусь на серьезный помост и сойду с него с медалью. Это будет самым лучшим, что со мной могло случиться за последние годы, — считает Арямнов.

Недавно Арямнов стал победителем Минской области. Именитый штангист надеется дождаться снятия ограничения свободы, стать первым на чемпионате Беларуси и штурмовать международные старты.

Напомним, что весной 2016 года олимпийский чемпион Арямнов заявил о завершении карьеры и желании сосредоточиться на тренерской работе.

Проблемы в спортивной карьере у Арямнова начались, когда в 2008 году его задержали за вождение в нетрезвом виде. В 2009 году его снова поймали на этом, и против него было возбуждено уголовное дело. Андрей Арямнов был дисквалифицирован на два года условно и лишен президентской стипендии. В мае того же года суд приговорил Арямнова к штрафу в 5 миллионов 250 тысяч рублей.

В апреле 2010 года на чемпионате Европы он выиграл золото, однако был лишен награды из-за обнаружения в его допинг-пробе следов марихуаны. Он получил шестимесячную дисквалификацию. В том же году Арямнов в третий раз был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Спортивные чиновники все же решили дать шанс спортсмену, так как приближались Олимпийские игры — 2012 в Лондоне. Был одобрен индивидуальный план подготовки к Олимпиаде. Однако травмы не позволили штангисту выступить на играх.

В 2013 году Арямнов пропустил чемпионат Европы. Но на ЧЕ-2014 Андрей все-таки отправился и завоевал там бронзу. После возвращения с чемпионата Европы штангист заявил, что переосмыслил ошибки молодости и по-прежнему нацеливается победить на Олимпиаде.

Но через полгода появилась очередная новость о том, что Арямнов пропустит очередной чемпионат мира из-за очередной травмы, на сей раз — мышц левой ноги. После этого спортсмен объявил, что пропустит игры в Рио в 2016 году.

Сейчас Андрей Арямнов работает детским тренером в спортивной школе Борисова.