Болельщики БГК признаны лучшими в Лиге чемпионов 6.11.2017, 22:42

Европейская гандбольная федерация оценила перформанс брестских болельщиков на матче против «Киля».

Официальный сайт Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) оценил старания брестских фанатов на матче БГК — «Киль», который состоялся в городе над Бугом 4 ноября и был назначен поединком недели в 6-м туре Лиги чемпионов.

Перфоманс ТЕАМ OF MY LIFE (команда моей жизни) и фантастическая атмосфера на трибунах впечатлили офис ЕГФ, и брестских болельщиков признали лучшими на континенте в минувшем туре Лиги чемпионов.

Жаль только, усилий трибун, окрашенных в синий цвет, оказалось недостаточно для того, чтобы БГК имени Мешкова справился с именитым соперником. В драматичном поединке белорусский клуб, ведя с перевесом в 2 гола после первого тайма, все же уступил «Килю» с разницей в 1 мяч.

Гандболисты БГК следующий матч Лиги чемпионов проведут 11 ноября дома против германского «Фленсбурга» (начало в 19.30).