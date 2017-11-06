Санкционная «петля» вокруг Крыма Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»

6.11.2017, 22:53

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Власти США дали понять, что никакого компромисса по Крыму за счет Украины не будет.

Американские власти усилили давление на Россию за аннексию Крыма. Снятие энергетических санкций привязали к полному освобождению полуострова. В Вашингтоне исходят из того, что захват Крыма, война на Донбассе и попытки Москвы расшатать основы демократии в США – звенья одной преступной цепи. Фактически речь идет о постепенном объединении «крымских санкций» с ограничениями, наложенными после вторжения российских войск на восток Украины.

Энергетические санкции против России продолжатся до возвращения Крыма под контроль Украины. С таким сообщением выступили в Государственном департаменте США. «Мы продолжаем призывать Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениями, оставить Крымский полуостров и прекратить незаконное кибервмешательство. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами для реализации этих санкций, чтобы заставить платить российское правительство и избежать непредвиденных негативных последствий для других», – говорится в заявлении.

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России за агрессию против Украины. Основанием для такого решения стал известный американский закон, принятый летом. Речь идет о новых ограничениях на прямое или косвенное предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, которые уже находятся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в энергетическом секторе России. Прежде всего в области добычи нефти.

Буквально за пару дней до этого сообщения стало известно, что «Роснефть» заморозила нефтедобычу в Черном море. Основная причина – американские санкции, запрещающие поставки и обслуживание оборудования. Грубо говоря, корпорация не может закупать и обслуживать бурильные установки, а своих мощностей у России нет. И это в очередной раз свидетельствует, что Москва изначально не имела плана по «освоению» украденного полуострова в условиях конфликта с Украиной и нарастающего экономического давления со стороны Запада. Кремль захватывал украинские территории, полагаясь на русский «авось».

Решения о новых санкциях против России стали рутиной. На это заявление Госдепартамента мало кто обратил внимание, но оно имеет существенное значение для понимания того, как будут в дальнейшем развиваться события вокруг аннексированного Крыма. Особенность нынешнего решения в том, что Вашингтон постепенно сводит санкции за Крым и войну на Донбассе в один пакет. Прежде американцы и европейцы оставляли Москве небольшое поле для маневра. Россиянам указывали, что наиболее болезненные секторальные санкции привязаны к выполнению так называемых «минских договоренностей». Западные дипломаты и чиновники озвучивали такой вариант: Россия уходит с Донбасса, а санкции за Крым остаются в силе, пока территорию не вернут Украине или враждующие стороны не достигнут компромисса.

Кремль такой вариант не устроил. Там прекрасно понимали, что после полного урегулирования на Донбассе чекисты потеряют мощный рычаг по дестабилизации Украины, а вопрос Крыма все равно останется открытым. Все попытки кремлевской агентуры добиться от Евросоюза и США молчаливого согласия с аннексией потерпели крах. Захват Крыма стал поводом для многочисленных и крайне унизительных для России резолюций со стороны ООН, ОБСЕ, политических структур НАТО и других международных организаций. Уже к концу 2016 года стало очевидно, что рано или поздно крымские и донецкие санкции объединят в один пакет.

Российского президента Владимира Путина и его команду подвела «геополитическая жадность». Чекисты захотели всего и сразу: не просто признания аннексии Крыма, а превращения Украины обратно в российскую колонию. Такой вариант не устроил украинцев и их западных партнеров. Нынешним решением власти США дали понять, что никакого компромисса по Крыму за счет Украины не будет. Назовем основные причины такого шага. Во-первых, категорическое нежелание Путина прекращать войну на территории ОРДЛО. Американцы неоднократно указывали, что не видят разницы между оккупацией Крыма и частью Донбасса, где коллаборационисты провозгласили две террористические «республики».

Во-вторых, и это самое главное, россияне попытались расшатать американскую демократию изнутри. Расследование, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, буквально каждую неделю обрастает новыми подробностями. По сообщениям западных изданий, он намерен предъявить обвинение Майклу Флинну – бывшему советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Речь идет о расследовании предполагаемого сговора между помощниками Трампа и Кремлем. Ранее экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт сдался сотрудникам ФБР, а людей из его команды заподозрили в нелегальных контактах с российскими чиновниками. Кроме этого, спецслужбы США изучают случаи использования социальных сетей для дестабилизации и информационных диверсий. В ходе расследования выяснилось, что известный «американский блогер», которого даже цитировали ведущие СМИ, оказался российским интернет-троллем из Ольгино.

Российские власти встали на скользкий путь, который привел их к прямому столкновению с политическим классом США. С точки зрения американского истеблишмента, в Кремле, захватив Крым, «обнаглели» настолько, что попытались расшатать основы западного миропорядка. Логично, что американцы усиливают давление на аннексированный полуостров, который и является первопричиной всего происходящего. Российское «вставание с колен» и попытки чекистов дискредитировать американскую демократию начались после захвата Крыма. Поэтому цену, которую агрессор платит за свои преступления, нужно постоянно повышать.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»