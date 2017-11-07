Вадим Иосуб: Доллар возьмет «психологический барьер» уже скоро 7.11.2017, 9:59

ВАДИМ ИОСУБ

Рухнет ли «стабильность» белорусского рубля к Новому Году?

Согласно статистике Нацбанка, в октябре белорусы увеличили покупку валюты на 14,8% по сравнению с сентябрем до 468 млн долларов.

Это не перекрыло объем продажи валюты населением, который вырос на 2,7% до 647 млн долларов, однако обозначило некоторый рост интереса к валюте.

Есть ли повод переводить рубли в американскую валюту? «Завтра твоей страны опросило» экспертов.

Тарасов: Курс будет зависеть от событий, не связанных с экономикой Беларуси

По мнению финансового аналитика Владимира Тарасова, больших валютных сюрпризов к Новому году ждать не стоит.

— Доллар, скорее всего, подорожает, но это будет не большой скачок, , а рост примерно на 1-2%, – отмечает эксперт.

Он уверен, что возможное подорожание будет происходить не по внутренним причинам, связанным с экономикой Беларуси, а из-за внешних факторов:

– Курс доллара может вырасти по отношению к евро и российскому рублю. А так как у нас существует валютная корзина, то в случае ослабления европейской и российской валюты, доллар пойдет вверх, — поясняет Владимир Тарасов.

Такой тенденции, по словам аналитика, способствует множество факторов, например, напряженные отношения России с США, которые настораживают инвесторов.

— На курс российского рубля также влияют цены на нефть, которые сейчас держатся на достаточно высоком уровне, но в будущем могут пойти вниз, – обращает внимание Владимир Тарасов. — А что касается доллара, то главный фактор – это американская налоговая реформа, которая, скорее всего, поддержит доллар на мировом рынке.

Иосуб: Курс доллара может превысить отметку в 2 рубля уже в ближайшее время

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что для валюты «все равно, какая дата на календаре – 31 декабря или 7 ноября».

— Валюта движется вверх тогда, когда ее активно покупают. И когда у покупателей есть достаточно большое количество рублей для этого, – подчеркивает эксперт.

Вадим Иосуб отмечает, что население Беларуси уже 21-й месяц подряд выступает продавцом валюты, а чистая ежемесячная продажа валюты колеблется в районе 200 миллионов долларов.

— Если говорить об «эффекте Нового года» в сегодняшней ситуации, то чисто теоретически может быть риск со стороны политики доходов в Беларуси. Если вдруг, несмотря ни на что, власти решат директивно «повысить» среднюю зарплату до 1000 рублей, – поясняет финансовый аналитик.

По мнению Вадима Иосуба, если зарплаты захотят устойчиво вывести выше этой отметки, то «без печатного станка не обойтись».

– Это с лагом в квартал может сказаться на валютном рынке. Но пока такой вариант маловероятен, так как на протяжении года рост зарплат был достаточно жестко увязан с ростом производительности труда, — говорит эксперт.

Какие-либо скачки курса до Нового года или сразу после него Вадим Иосуб расценивает как маловероятные.

В то же время аналитик «Альпари» обращает внимание, что курс доллара в обменниках вполне может превысить психологическую отметку в 2 рубля уже в ближайшее время. Но без далеко идущих последствий.