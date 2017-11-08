В Беларуси ищут победителя лотереи, который выиграл больше $110 тысяч 8.11.2017, 7:46

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Победную ставку сделали в Слуцке.

Джекпот в 225 247 рублей сорвал игрок лотереи «Спортлото». Победную ставку сделали в Слуцке. Счастливчик, который сделал ставку в 1,5 рубля, угадал все 5 цифр в «Спортлото 5 из 36». Однако победитель еще не нашелся. Розыгрыш состоялся 5 ноября, пишет tut.by.

— Мы очень ждем нашего победителя, — отметил генеральный директор ЗАО «Спорт-пари» Александр Хромылев.

В компании рассказывают, что нынешний джекпот — один из самых солидных в «Спортлото 5 из 36». Ранее 22 августа 2012 года выиграли 244 тысячи 933 рубля, а 10 ноября 2015 года — 292 тысячи 542 рубля. А 23 февраля 2014 года несколько игроков разделили джепот, который превышал 360 тысяч рублей.

Тем временем джекпот в «Спортлото 6 из 49» вырос до 1 миллион 148 тысяч рублей.