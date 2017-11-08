Белорусская делегация отправилась в Москву для взаимного признания виз 4 8.11.2017, 8:32

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Договор может быть заключен уже в этом году.

Сегодня в Москве представители Беларуси и России обсудят взаимное признание виз. О встрече экспертов из Беларуси и России в конце октября рассказал посол РФ в Минске Александр Суриков.

Дипломат заявил, что после сегодняшней встречи тема будет обсуждаться 13-14 ноября в Москве министрами иностранных дел России и Беларуси Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем, а также на совместной коллегии внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

Как отметил Суриков, не исключено, что договоренность о взаимном признании виз может быть заключена уже в этом году.

«Я рассчитываю, что при надлежащем политическом внимании документ может быть подписан уже в этом году», – сообщил посол. По его словам, экспертам «надо ликвидировать те недостатки, которые остались». Как констатировал дипломат, работа в этом направлении позволяет надеяться, что две страны не дойдут до установления пограничных постов на белорусско-российской границе.

«Это снимает угрозу возведения постов», – добавил он.