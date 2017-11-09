Лев Марголин: Только власти не понимают бессмысленность декрета № 3 3 9.11.2017, 20:58

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Лев Марголин

Фото с сайта udf.by

МВФ рекомендует властям Беларуси отменить декрет «о тунеядцах».

Экономист Лев Марголин считает, что только белорусские власти не понимают бессмысленность «декрета о тунеядцах», передает «Радыё Рацыя».

- Это такая бессмыслица, что понятно всем, но только не белорусским властям. Психология времен крепостного права, что все должны работать, чтобы у них не было дурных мыслей, чтобы они не занимались чем-то ненужным. Они не понимают, что главная проблема это не то, чтобы найти людей и заставить их работать. Главная проблема - создать рабочие места. Причем не просто рабочие места, а высокоэффективные.

Проект обновленной версии «декрета о тунеядцах» сейчас находится на рассмотрении в администрации правителя.

МВФ рекомендовало властям Беларуси отменить декрет «о тунеядцах».