На заметку белорусам: На летней резине в Литву могут не пустить

На заметку белорусам: На летней резине в Литву могут не пустить1
- 9.11.2017, 22:39
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В соседней Литве сезонная зимняя резина обязательна с 10 ноября.
С 1 декабря в Беларуси начнут штрафовать водителей, которые ездят на «летней» резине, а в соседней Литве сезонная зимняя резина обязательна с 10 ноября, пишет vgr.by.
Требования к шинам зимой в соседних странах
Литва. Зимняя резина обязательна с 10 ноября по 1 апреля. Разрешается использование шипованных шин при условии, что сзади на машине установлен специальный знак.
Следует учитывать, что с 1 ноября в Литве вступили в силу сезонные изменения ПДД: на автомагистралях и скоростных магистралях с 1 ноября по 1 апреля допустимая скорость — 110 км/ч, на других асфальтированных или бетонных дорогах — не больше 90, на загородных дорогах — не больше 70. До 1 ноября на автомагистралях допускалась скорость 130 км/ч.
Латвия. С 1 декабря до 1 марта водителям разрешено использовать только зимние шины. Минимальная глубина протектора — 4 мм. Ездить на шипованной резине запрещено с мая по октябрь.
Во всех трёх прибалтийских странах те же требования предъявляются и к автомобилям туристов.
Польша. Запрещается использование шипованных шин. Использование зимних шин в холодное время года носит рекомендательный характер.