Что скрыто за фасадом VIP-клиники Лукашенко? 52 10.12.2017, 8:20

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Пора уже белорусам прийти в сознание.

В Боровлянах под Минском дети теряют сознание в очередях к врачу-терапевту. В то же время в другом месте под Минском – в Ждановичах – достраивается VIP-больница для Лукашенко и его приближенных стоимостью в 100 миллионов евро.

«Так во всех государствах принято», - парировал диктатор в ответ на многочисленные публикации в независимых СМИ на тему своей клиники.

Слова Лукашенко в интервью Charter97.org комментирует известный режиссер Юрий Хащеватский:

- Неужели во всем мире «так принято»? Тогда это какой-то странный мир – реальность, которая существует только в воспаленном мозгу директора совхоза.

Конечно, в Северной Корее у Ким Чен Ына есть отдельная больница, которая следит за здоровьем «дорогого вождя». Возможно, что-то такое есть и в других диктаторских странах.

Но в нормальных государствах, где уважают людей, ничего подобного и близко не существует. Да, на Западе есть разделение на платные и бесплатные больницы. Но для Лукашенко, наверное, было бы неожиданным открытием то, что платными услугами там может воспользоваться абсолютное большинство населения. Более того, если «скорая» привозит в платную больницу человека без денег – никто не имеет права отказать ему в лечении.

А благодаря развитой системе страховых взносов позволить качественное и своевременное лечение может себе практически каждый. То есть на Западе медицина является в самом деле народной: она поставлена на очень высокий уровень для простых людей, не относящихся к власти.

Как пример хочу вспомнить недавнюю историю о том, как вице-президент США Джозеф Байден рассказывал Бараку Обаме, что он вынужден был продать свой дом, потому что страховка не покрывала лечение отца. Представьте себе: президент и вице-президент самой мощной страны в мире – и решают свои проблемы, как простые граждане.

Даже этот диалог Байдена и Обамы показывает то, что Лукашенко бессовестно врет.

- Вам не кажется, что сегодняшняя Беларусь – довольно парадоксальная страна? Как в ней уживаются два совершенно чуждых друг друга мира – для Лукашенко и его приближенных и для остальных людей?

- Мы видим перед собой классического феодала, который вносит сюда феодальную нравственность и феодальную реальность.

VIP-больница Лукашенко – это замок средневекового барона. Строя ее, наш доморощенный «Принц Лимон» и «герцог Апельсин» показывает свое отношение к жизни и нормальным людям. Мы должны четко понимать, что стоит за фасадом VIP-клиники для новых феодалов.

Для него важно не просто «хапнуть» как можно больше, а окружить себя атрибутами африканского «князька». Отсюда – и его многочисленные роскошные резиденции, и его вызывающий автопарк с самолетами. Лукашенко окружил себя кричащей роскошью в бедной стране. Это для него – единственный способ самовыразиться и показать, что он и его челядь – из другого, феодального, мира.

При этом страна погружается во все большую нищету именно из-за его невежества, его экономической «политики». Впрочем, не столько она невежественна, сколько нарочно обращена на то, чтобы держать в нищете. Эта типичная логика средневекового правителя: чем более голодна «чернь», тем легче ей управлять.

- А как вы прокомментируете то, что в Боровлянах дети теряют сознание в очереди в врачу? Почему такое происходит в стране, куда за достаточно качественными и недорогими медицинскими услугами ежегодно едут иностранцы?

- А вот что касается детей, которые в Боровлянах падают в обморок, дожидаясь приема у врача, я хочу сказать максимально жестко. Дети теряют сознание потому, что потеряли сознание их родители.

Если родители до сих пор не поняли, что их бездействие и принцип «моя хата с краю» приводит к тому, что их дети теряют сознание в очередях, то именно это является нашей главной проблемой.

Лукашенко – это только символ того, что случилось с нашей страной. Лукашенко – это сон нашего разума белорусского общества. Мы должны пробудится, стряхнуть с себя это наваждение, чтобы рассыпались эти многочисленные феодальные замки, спецбольницы, закрытые VIP-поселки, за фасадами которых – ограбленные белорусские семьи.

Пора белорусам прийти в сознание. Просто ради того, чтобы не падали без сознания их дети.

Если сегодня не ваш ребенок упал в Боровлянах – в следующий раз может быть уже ваш. А клиника для Лукашенко и его приближенных будет возвышаться над Минском, как гнездо средневековых баронов-разбойников.