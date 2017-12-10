Подполковник ВВС США: Нам придется сбивать российские самолеты над Сирией 12 10.12.2017, 8:44

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Число российских провокаций растет.

На фоне того, что российские военные самолеты все чаще демонстрируют небезопасное поведение в Сирии, американские военные выражают беспокойство тем, что, возможно, им придется сбивать авиацию ВКС над этой страной в случае, если эта воздушные суда РФ будут рассматриваться в качестве угрозы для американских или коалиционных сил, борющихся с ИГИЛ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление американских военных.

"Самая большая проблема заключается в том, что нам придется сбивать российские самолеты из-за того, что их действия будут рассматриваться как угроза нашим воздушным или сухопутным войскам", — заявил подполковник Дамиан Пикарт, представитель Центрального командования ВВС США.

"Как неоднократно заявляли лидеры коалиции, мы здесь (в Сирии), чтобы сражаться с ИГИЛ, а не с русскими или с кем-либо еще", — добавил он.

Как отмечает телеканал, весьма тревожным сигналом является то, что в данном случае американские военные обвинили Россию и сирийский режим в нарушении правил, ранее согласованных между США и РФ в целях предотвращения случайных столкновений.

"В конце ноября мы ежедневно наблюдали от шести до восьми инцидентов, в ходе которых российские или сирийские самолеты пересекали наше воздушное пространство на восточной стороне реки Евфрат, — сказал Пикарт. — За последнюю неделю интенсивность инцидентов немного снизилась, но частота встреч (в небе) по-прежнему вызывает беспокойство", — добавил он, отметив, что эти ситуации ежедневно обсуждаются по установленной между США и РФ "горячей линии".

Пикарт уточнил, что территория, где произошла большая часть небезопасных маневров со стороны ВКС РФ, находится в воздушном пространстве над долиной реки Евфрат между сирийским городом Майядин и иракской границей, где поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) и правительственные войска Ирака борются с остатками ИГИЛ.

Пикарт указал, что, хотя "разговоры по вопросу деконфликтации продолжаются и по большей части остаются профессиональными", все же "то, с чем сталкивается наш воздушный экипаж, не всегда отражает то, что было согласовано в рамках этих дискуссий".

"Нашим пилотам сложно понять, умышленные ли это действия со стороны российских пилотов или же это просто добросовестные ошибки с их стороны", — добавил он.

Как напоминает CNN, ранее в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме президенты США и РФ договорились продолжать "поддерживать открытые военные каналы связи между военнослужащими, чтобы помочь обеспечить безопасность как американских, так и российских войск, а также союзных сил, участвующих в борьбе с ИГИЛ". По словам чиновников, часть соответствующей договоренности предусматривает разграничение зон, в которых работают российские и американские самолеты, вдоль реки Евфрат, которая проходит через Сирию: режимы Путина и Асада действуют на Западе от реки, тогда как возглавляемая американцами коалиция — на Востоке от нее.

Тем не менее, в последние дни Минобороны РФ публично объявляло о том, что его бомбардировщики и другие самолеты все чаще действуют к востоку от реки, приближаясь таким образом к местам промедления американских операций в США.

О том, что американские ВВС рассматривают возможность воздушного конфликта с ВКС РФ в Сирии, косвенно подтвердили в Минобороны РФ.

"23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат американский истребитель F-22... отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков, передает "Интерфакс".

ВКС РФ в прицеле у F-22

Соответствующие заявления Пикарта соответствуют тому, о чем ранее подполковник ВВС США под псевдонимом "Окс", пилотирующий в небе над Сирией стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor, рассказывал в беседе с журналом Aviation Week о том, что американские ВВС — в первую очередь истребители F-22 (признаны в качестве самых сильных истребителей мира) — держат на прицеле и готовы сбивать российские самолеты. Об этом писал Newsader в прошлом месяце.

Согласно заявлению "Окса", американские ВВС в последнее время все чаще тревожатся из-за поведения российских самолетов, работающих в небе над зоной конфликта. Это происходит на фоне того, что боевики "Исламского государства" теряют позиции в Ираке и Сирии.

"Оксу" и его соратникам зачастую не вполне ясно, намеренно ли российские самолеты тестируют условные воздушные границы, испытывая терпение коалиции, или же со стороны ВКС РФ это не более, чем простительные ошибки. Поскольку же наземные силы с каждым днем все сильнее сужают поле деятельности ИГИЛ, этих "неловких" инцидентов становится все больше.

"Сразу и не поймешь, делают ли они это для того, чтобы изучить нашу ответную реакцию, или же это просто ошибочные действия с их стороны. Так или иначе, это вызов, на который мы ежедневно должны давать ответ", — объяснил Окс.

По его словам, реагировать на такие ситуации с каждым днем все сложнее из-за становящегося все более перегруженным воздушного пространства. Задача пилотов американских F-22 Raptor — одной из самых мощных воздушных платформ мира — заключается в том, чтобы крайне оперативно защитить силы коалиции и убедиться, что у них развязаны руки на случай, если им придется наблюдать за россиянами и вмешаться в случае необходимости.

"Окс" отметил, что F-22 изначально предназначались для игр на более дальних дистанциях: эти "невидимки" были сконструированы как оружие, действующее по принципу "первый увидел — первый убил", поэтому их задача — не подпускать противника и стрелять по нему из невидимой для него зоны. Однако в ситуации над сирийско-иракским пространством пилотам Raptor приходится оперировать в несвойственной им манере — действовать и принимать решения "в очень короткие сроки", причем делать это в ситуациях, когда "платформы, которые мы пытаемся идентифицировать, подходят к нам все ближе и ближе", заявил Окс.

После того, как пилоту Raptor удается подтвердить, что обнаруженный самолет не относится к силам коалиции, оператор должен передать эту информацию в штаб для дальнейшего контроля за "инородным" летательным объектом. Данные о нем уходят в том числе на специализированный борт E-3 Sentry, а также в наземный центр воздушных операций, координирующий действия ВВС коалиции и союзных сухопутных сил в Сирии и Ираке. По словам Окса, задача штаба состоит в том, чтобы увести из этого района чужие воздушные суда, дабы избежать возможной конфронтации.

В случае, если российский самолет решает совершить угрожающие маневры, F-22 начинает пристально следить за малейшими проявлениями агрессии со стороны самолета ВКС РФ и готов действовать при малейшем намеке на конфронтацию, подчеркнул "Окс".

"Первый обнаружил — первый поразил"

F-22 Raptor — первый и единственный в мире многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения, стоящий на вооружении ВВС США. В основу разработки F-22 Raptor был положен принцип "First look — first kill" (первый обнаружил — первый поразил): особый радар AN/APG-77, позволяющий самолету работать в режиме Низкой Вероятности Перехвата (LPI), делает бесполезными обычные системы СПО/РТР, поскольку способен осуществлять активный радарный поиск самолета-истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР, таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается. "Невидимым" истребитель делает и конструкторское решение разместить штатное вооружение боевой машины во внутренних отсеках. Стелс-покрытие F-22 позволяет ему более эффективно уходить от вражеских систем ПВО.

Бесспорное превосходство самолета подтверждается его применением как в учениях, так и в реальном бою.

В 2006 году были на учениях "Норден Эйдж", в которых проводились учебные воздушные бои 12 истребителей F-22 с F-15, F/A-18C и F/A-18E, за первую неделю учений F-22 условно сбили 144 самолета противника без потерь со своей стороны, а всего за две недели учений группировка F-22 одержала 241 условную победу, потеряв лишь два самолета.

23 сентября 2014 года в СМИ появилась информация о первом боевом применении F-22 ВВС США против исламистов в Сирии. Самолет нанес удары по городу Ракка и его пригороду. К июню 2015 года F-22 включались в состав каждой группы ударных самолетов, бомбящих Сирию. Описан один 11-часовой вылет, в котором F-22 наглядно продемонстрировал свою многофункциональность, выполнив ударную задачу, разведав наземные силы противника, наведя на цели другие самолеты и сопроводив бомбардировщики.

Разработка данного истребителя велась с 1991 года. На серийное производство он поступил в 2001 году. В связи с дороговизной программа производства F-22 Raptor была заморожена в 2011 году: стоимость одной единицы вместе с НИОКР составляет $411 млн., а всего было построено 195 единиц.