Позор путинской России 4 Александр Гольц

10.12.2017, 18:12

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Высокий рейтинг Путина — это не любовь, не симпатия, не даже особое уважение к президенту.

Путин благосклонно откликнулся на многочисленные просьбы трудящихся и объявил о намерении участвовать в качестве кандидата в выборах Путина.

Обращения к главному начальнику с просьбой руководить страной вечно достигли к 6 декабря крещендо, и участники специально собранных мероприятий окончательно потеряли чувство меры и приличий. Не зря же президентский толмач Дмитрий Песков многозначительно сообщал накануне, что судьбоносного решения следует ждать в любой момент. Точь-в-точь как Фамусов: «Еще не родила, но по расчету, моему, должна родить».

В финале гонки вымаливающих путинское согласие сошлись руководитель движения «Спасем Байкал» Максим Токарев: «Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами?!», и рабочий Артем Баранов: «Владимир Владимирович! Так сделайте же нам подарок! Огласите свое решение! Газ за вас! Да, автозаводцы?!».

Очевидно, что «доброволец», по оценке Путина, просил как-то не слишком внятно (возможно, от волнения) — шоумену Губерниеву даже пришлось переводить. Простой же рабочий лизал просто и откровенно, как и положено трудящемуся завода ГАЗ. И именно ему президент сообщил долгожданное — он не оставит страну. Радостную весть тут же бросились комментировать сподвижники. Общее мнение выразил спикер Госдумы тов. Володин: «Долго ждали. Люди уже начинали волноваться. Спрашивали. И вот теперь он огласил свое решение. Это огромное событие. Это дает нам уверенность в завтрашнем дне! Мы надеемся, что с его именем у страны есть и развитие, и будущее!». Страна теперь уж точно спасена. Все рыдают от умиления. Занавес.

Путин благосклонно откликнулся на многочисленные просьбы трудящихся и объявил о намерении участвовать в качестве кандидата в выборах Путина.

Обращения к главному начальнику с просьбой руководить страной вечно достигли к 6 декабря крещендо, и участники специально собранных мероприятий окончательно потеряли чувство меры и приличий. Не зря же президентский толмач Дмитрий Песков многозначительно сообщал накануне, что судьбоносного решения следует ждать в любой момент. Точь-в-точь как Фамусов: «Еще не родила, но по расчету, моему, должна родить».

В финале гонки вымаливающих путинское согласие сошлись руководитель движения «Спасем Байкал» Максим Токарев: «Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами?!», и рабочий Артем Баранов: «Владимир Владимирович! Так сделайте же нам подарок! Огласите свое решение! Газ за вас! Да, автозаводцы?!».

Очевидно, что «доброволец», по оценке Путина, просил как-то не слишком внятно (возможно, от волнения) — шоумену Губерниеву даже пришлось переводить. Простой же рабочий лизал просто и откровенно, как и положено трудящемуся завода ГАЗ. И именно ему президент сообщил долгожданное — он не оставит страну. Радостную весть тут же бросились комментировать сподвижники. Общее мнение выразил спикер Госдумы тов. Володин: «Долго ждали. Люди уже начинали волноваться. Спрашивали. И вот теперь он огласил свое решение. Это огромное событие. Это дает нам уверенность в завтрашнем дне! Мы надеемся, что с его именем у страны есть и развитие, и будущее!». Страна теперь уж точно спасена. Все рыдают от умиления. Занавес.

Быстрее всех новизну ситуации ощутило военное ведомство. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов объявил, что Сирия благополучно освобождена от террористов. Теперь скорее всего все, от геологов до гинекологов, начнут безостановочно рапортовать об успехах, достигнутых за без малого двадцать лет под руководством «дорогого Владимира Владимировича». Наверняка вспомнят о таком жанре позднебрежневского периода, как «подарки к съезду». Судя по степени истерики, вполне вероятно, что в скором времени начнется поток «подарков к выборам». Драматургия очевидно такова, что годы путинского правления будут представлены как бесконечная череда успехов.

Любопытно, под каким соусом нам преподнесут беспрецедентный позор, который случился с путинским государством на этой неделе, — отстранение от участия в Олимпиаде. Самые отчаянные из пикейных жилетов (еще недавно они доказывали, что Путин в самом деле раздумывает об уходе) стали уверять: объявив о собственном участии в выборах, главный начальник просто бросился на амбразуру. Он-де решил кардинально изменить «информационный фон» и поднять настроение опечалившихся было россиян.

Между тем, решение МОК действительно можно считать результатом путинского правления. Сейчас российские чиновники, включая президента, как заведенные твердят о некоем «коллективном наказании», из-за несправедливости которого страдают чистые спортсмены. На самом деле наказывают и отстраняют не спортсменов, а, повторю, путинское государство. Именно оно было уличено в создании системы допинга и фальсификации проб.

При этом доклад специальной комиссии МОК базируется на вещественных доказательствах — проведенной в Швейцарии криминалистической экспертизе, свидетельствующей, что банки с пробами вскрывались, а в мочу добавляли соль, чтобы скрыть результат допинга. По иронии судьбы именно олимпийские чиновники оказались первыми, кто перестал теряться от наглого путинского «А докажите!». И начали предъявлять реальные доказательства — взломанные пробирки, фальсифицированные пробы — вопреки «белому шуму», который старательно распространяют бойцы информационных войн в погонах и без.

Судя по тому, как послушно люди из окружения американского президента Трампа объявляют о готовности чистосердечно давать показания, не за горами то время, когда специальный прокурор представит Конгрессу и американскому обществу результаты расследования российского вмешательства в выборы. И опять-таки это будут доказательства преступной деятельности российского государства. Не за горами и суд по делу о гибели малазийского «Боинга», сбитого над Украиной. Опять-таки будут названы конкретные представители российской власти, связанные с этим преступлением.

Россия все больше и больше превращается в изгоя. В глазах иностранцев россияне все чаще будут читать жалость вперемежку с брезгливостью. Так смотрят на вконец опустившегося алкоголика, который давно забыл о любых моральных правилах. Все понимают: никакие призывы к разуму ли, к совести ли ничего не принесут. Главное — держаться подальше, минимизировать те гадости, которые может устроить этот человек. Но России плевать: ведь эта изоляция — результат козней завистливого Запада. Ведь у них там никогда не будет главного достояния — Владимира Владимировича Путина. Этого бесценного подарка, который мы сами себе регулярно дарим.

И это — очередное свидетельство инфантильности россиян, на которой и паразитирует российская власть. «Высокий рейтинг Путина — это не любовь, не симпатия, не даже особое уважение к президенту. Это выражение слабости или неэффективности всех институтов, которые определяют условия повседневной жизни людей», — справедливо пишет директор «Левада-Центра» Лев Гудков. Следовательно, только такое бесполезное в устройстве нормальной жизни государство и обеспечивает регулярное переизбрание нашего всего.

Александр Гольц, «Новое время»