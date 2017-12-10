Не стало актера Ивана Мацкевича 1 10.12.2017, 22:47

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Известный белорусский актер театра и кино умер на 71-м году жизни.

10 декабря на 71-м году жизни скончался известный белорусский актер театра и кино Иван Мацкевич. Об этом сообщается на официальном сайте Национального драматического театра имени Максима Горького, где он работал, пишет tut.by.

Иван Мацкевич родился 9 апреля 1947 года в деревне Грабово Волковысского района Гродненской области. В 1954-м его семья уехала на освоение целинных земель в Казахстан. В Беларусь Мацкевичи вернулись в 1960 году и поселились в Барановичах.

После окончания 9 класса работал на Барановичском заводе стройдеталей. Затем поступил на актерский факультет Белорусского театрально-художественного института (выпуск 1968 года). После этого работал в Брестском театре драмы (1968−1981), Театре-студии киноактера (1981−1996).

С 1996 года являлся одним из ведущих актеров Национального драматического театра имени Максима Горького (с 1996-го). Летом этого года Мацкевич исполнил одну из главных ролей в спектакле «Подводники», который рассказывал об аварии реактора на советской атомной подводной лодке «К-19».

В 2011 году Ивану Мацкевичу было присвоено звание заслуженного артиста Республики Беларусь.

Также актер много и успешно снимался в кино. В том числе в фильмах «Возьму твою боль» и «Черный замок Ольшанский» Михаила Пташука, «Люди на болоте» Виктора Турова, «Сказка о Звездном мальчике» Леонида Нечаева, «Хрусталев, машину!» Алексея Германа, «Анастасия Слуцкая» Юрия Елхова, а также в многочисленных сериалах.