Сергей Бебешко: Мы обыграли клуб, который претендует на «Финал четырех» 11.12.2017, 10:48

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Сергей Бебешко

Главный тренер БГК имени Мешкова поделился впечатлениями о матче с «Татраном».

Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал победу над «Татраном» (33:26) в матче СЕХА-лиги, пишет «Трибуна»:

«Последняя ничья с «Горенье» заставила соперника хорошо настроиться на сегодняшний матч. В Брест они приехали сражаться. Это было видно с самого начала. Мы неплохо сыграли стартовый отрезок. Потом пошли потери. Где-то был провал. Считаю, неплохо сыграли в защите. Пешич вначале отбивал, после у него был неудачный отрезок. Первый тайм получился волнообразный. Но гости смотрелись немного лучше.

Знали, что в четверг «Татран» провел матч, что они приезжают в усеченном составе. Поэтому ставка была на ротацию, на скорость. И во втором тайме, благодаря тому, что Мацкевич показал действительно тот уровень, который мы от него ждем, нам удалось бежать в контратаку, удалось защищаться. Ну, и в нападении практически каждую атаку доводили до взятия ворот. Это и позволило нам оторваться в счете. Важно, что победили, важно, что все поиграли.

Накануне этого матча провели одну тренировку. После игры с «Загребом» команда отдыхала, восстанавливалась. Мы берегли силы. Не ошиблись в том, что сделали. Сегодня обыграли соперника, который претендует на то, чтобы быть в «Финале четырех», — сказал Бебешко.